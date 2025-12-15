Медия без
Спортът по телевизията - 22 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Минесота Уайлд" - "Колорадо Авъланч"
21:00 Футбол: Суперкупа на Италия, финал, "Наполи" - "Болоня"

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Маями Хийт"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Нотингам"

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, II манш

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хофстад
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хофстад

Нова спорт

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Ал Духаил" 
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Гарафа" - "Ал Уахда"

Диема спорт

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шарджа" - "Ал Хилал" 
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Ахли"

Макс спорт 2

19:15 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
22:00 Футбол: Купа на Африка, Египет - Зимбабве

Ринг

20:45 Футбол: Примейра лига, "Алверка" - "Порто"
22:45 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Фамаликао"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"

 

спортна ТВ програма

