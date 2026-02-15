Спортът по телевизията - 16 февруари

Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Дания - Великобритания
15:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), слоупстайл
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, САЩ - Швеция
20:10 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), отборно
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, Канада - Швейцария
Евроспорт 2
10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, I манш
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, II манш
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, I етап
16:15 Колоездене (мъже): "Хаен Класик"
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, III манш
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, I манш
14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, II манш
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), волна програма
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек, 5000 м (мъже), 1/2-финали, финали; 1000 м (жени), 1/2-финали, финали
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Мубарак Зайид - Алексей Попирин
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Якуб Меншик - Ян Чойнски
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Томаш Махач - Яник Синер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Даниил Медведев - Шан Дзюнчън
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Монтана"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Добруджа"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Мидълзбро"
Нова спорт
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шарджа" - "Насаф"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Духаил"
Диема спорт 2
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Шабаб Ал Ахли"
20:30 Футбол: Купа на Англия: жребий за 1/8-финалите
21:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Макълсфилд" - "Брентфорд"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Ботев" (Враца)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Реал Сосиедад Б" - "Малага"
Диема спорт 3
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Уахда"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Лече"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Барселона"