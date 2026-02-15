Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 16 февруари

Днес, 05:05

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Дания - Великобритания
15:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), слоупстайл
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, САЩ - Швеция
20:10 Милано Кортина 2026: ски скокове (мъже), отборно
23:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), 1/2-финал, Канада - Швейцария

Евроспорт 2

10:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, I манш
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), двойки, II манш
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, I етап
16:15 Колоездене (мъже): "Хаен Класик"
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), монобоб, III манш

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, I манш
14:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), слалом, II манш
22:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (спортни двойки), волна програма

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек, 5000 м (мъже), 1/2-финали, финали; 1000 м (жени), 1/2-финали, финали

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Мубарак Зайид - Алексей Попирин
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Якуб Меншик - Ян Чойнски
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Томаш Махач - Яник Синер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Даниил Медведев - Шан Дзюнчън

Диема спорт

15:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Монтана"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Добруджа"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Мидълзбро"

Нова спорт

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шарджа" - "Насаф" 
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Духаил"

Диема спорт 2

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Шабаб Ал Ахли" 
20:30 Футбол: Купа на Англия: жребий за 1/8-финалите
21:30 Футбол: Купа на Англия, 1/16-финал, "Макълсфилд" - "Брентфорд"

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Ботев" (Враца)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Реал Сосиедад Б" - "Малага"

Диема спорт 3

20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Уахда"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Лече"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Барселона"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
15 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?