Липсват дребни пари в областта!

Наши читатели - клиенти и търговци, днес се оплакват от недостиг на дребни европари в оборот.

Същият проблем е мъчил и българитв в Източна Румелия преди 145 години! Българският лев по това време вече е въведен в Княжество България, но в Източна Румелия продължават да се разплащат с каквото има - предимно турски лири, франкове и рубли, като дребните пак били дефицитни. За този проблем статия е писал и самият Иван Вазов като млад журналист...

***

Пловдив, вторник, 25 август 1881 г., вестник "Народний глас"

Дребните монети липсоват в областта ни.

При многото затруднения, които гюмруците* по границите ни с Княжеството, несигурността на положението, неурожаите и други обстоятелства, създадоха застоят на търговията и обедняването на населението в Източна Румелия, недостатъкът, оскъдността на дребни монети е едно голямо препятствие на търговията и търговете в областта ни.

Тоя недостатък от дребни монети се чувствува на всяка крачка, на всяка минута.

В къщата, в кафенето, в магазията, в селото, на полето, на търга, навред тоя недостатък се усеща, затруднява, препятствува, досажда и туря търгующите в безбройни неприятности, за да намерят дребна монета, без която зимание-даванието е невъзможно, невъображаемо.

Върху тоя въпрос бяхме споменали нещо и по-напред в листът си.

Ето защо и днес считаме за нужно да поговорим за него.

Нашата дирекция на финансиите, която вижда да падат в хазната все чисти лири и нови рубли, твърде малко се безпокои от хилядите затруднения и загуби, които изпитува населението, за да намери пари за данъкът и за извършвание на малките си ежедневни покупки и продажби.

Ний сме имали случай да видим много лица, че се отказват да купят най-потребните си неща, по причина, че нямат тии или продавачът нужните дребни пари за натъкмявание условната цена на предметите.

Днес в кръгообръщение се нахождат само рубли и франкове и твърде рядко капици;** по-дребни пари като петаци, гологани от десет пари, ирмилици,** грошове и пр. почти не съществуват, така като едни от тях са извлечени от сарафите и препратени в друга страна, а другите са почти или съвсем уничтожени в търгованието.

Всичкото население се оплаква.

Всичките търговци мъмрят и роптаят.

Злото е осязателно и нетърпимо, а между това продължението му се вижда безкрайно, защото правителството, казахме го, не се интересува да улесни населението с дребни монети, макар това да е негова длъжност и в неговите ръце.

В Княжество България са донесени вече големи количества медни пари (по пет и десет стотинки), защо нашето правителство не се постарае да влезне в сношение с българското правителство или с друго някое финанциално учреждение там за доставянето в областта ни на толкова нужните дребни монети?

Или е дребна работа?

Нека Дирекцията на търговията или тая на финансиите, или все равно правителството да попитат търговците и лавочниците, дребна ли е тая работа!

Колкото за начинът, по който трябова да стане тая операция, то е работа на нашите финансисти да размислят.

Ний възбудихме само въпросът, решението му зависи не от нас.

__________

* Гюмрук (от османски турски) - митница, а също и мито. Гюмруци = мита, любимата дума на Доналд Тръмп.

** Капица - медна пара; гологан - десетаче; ирмилик - турска монета от двайсет пари.