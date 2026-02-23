Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 25 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Хуан Серундоло - Кристиан Гарин
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Алехандро Табило - Томас Бариос Вера
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Берое"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Веро Волей" (Монца)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Терънс Атман - Григор Димитров
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Александър Зверев - Корентен Муте
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Каспер Рууд - У Ибин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Даниил Медведев - Стан Вавринка
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Феликс Оже-Алиасим - Джовани Мпечи Перикар
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Андрей Рубльов - Юго Умбер
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Игор Горгондзола" (Новара)
21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Веро Волей" (Милано) - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Барселона"

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Реал" (Мадрид) - "Бенфика"

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Ювентус" - "Галатасарай"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Оксфорд"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?