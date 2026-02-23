Спортът по телевизията - 25 февруари

Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Хуан Серундоло - Кристиан Гарин
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, Алехандро Табило - Томас Бариос Вера
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Берое"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Веро Волей" (Монца)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Терънс Атман - Григор Димитров
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Александър Зверев - Корентен Муте
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Каспер Рууд - У Ибин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Даниил Медведев - Стан Вавринка
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Феликс Оже-Алиасим - Джовани Мпечи Перикар
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Андрей Рубльов - Юго Умбер
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"
Диема спорт 3
02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Игор Горгондзола" (Новара)
21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Веро Волей" (Милано) - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Барселона"
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Реал" (Мадрид) - "Бенфика"
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Ювентус" - "Галатасарай"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Оксфорд"