Спортът по телевизията - 21 май

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Сантос" - "Сан Лоренцо"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Лига де Кито" - "Ланус"
14:00 Голф: "Соудал Оупън", I ден
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Дамак"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №1, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Латвия - Финландия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Дания - Словакия
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал, Игнасио Бусе - Юго Умбер
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал, Томи Пол - Даниел Алтмайер
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал, Александър Ковачевич - Камило Уго Карабели
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/4-финал, Лучано Дардери / Яник Ханфман - Алекс де Минор
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХII етап
Макс спорт 3
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал, Мариано Навоне - Жауме Мунар
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал, Алексей Попирин - Каспер Рууд
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал, Алекс Микелсън - Лърнър Тиен
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/4-финал, Артур Риндеркнеш - Александър Бублик
БНТ 3
16:00 Футбол 6: Socca Eurocup, България - Черна гора
Ринг
19:45 Футбол: Ередивизи, плейофи за Лигата на конференцията, 1/2-финал, "Аякс" - "Грьонинген"
22:00 Футбол: Ередивизи, плейофи за Лигата на конференцията, 1/2-финал, "Утрехт" - "Хееренвеен"
Диема спорт 2
21:30 Футбол: Бундеслига, плейаут, първи мач, "Волфсбург" - "Падерборн"
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", I ден