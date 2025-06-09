Спортът по телевизията - 11 юни

Макс спорт 2
08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Нидерландия
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Франция
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Артур Риндеркнеш - Мартон Фучович
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Бен Шелтън - Пиер-Юг Ербер
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Кентен Алис - Тейлър Фриц
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Ян-Ленард Щруф - Иржи Лехечка
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Джордан Томпсън - Габриел Диало
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Роберто Баутиста Агут - Хуберт Хуркач
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Макензи Макдоналд - Карен Хачанов
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Ласло Джере - Марк Лаял
Евроспорт 2
14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, IV етап
19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация
22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига 2, плейоф, реванш, "Овиедо" - "Алмерия"
Диема спорт 2
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"