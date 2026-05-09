"Юнак" мина на парад в Дупница и влезе в Топ 3

Деян Ганчев През 2026 г. "Юнак" използва в състава си седем от младите таланти, които започнаха да тренират в детската школа на клуба преди 9 г.: Пламен Големанов, Димитър Ганчев, Петър Ганчев, Георги Филипов, Цветелин Миладинов, Симеон Желев и Борис Козарски.

Един от най-старите клубове в българския бейзбол - "Юнак", постигна първата си победа от началото на новия сезон в мъжкото първенство. И благодарение на нея се изкачи директно на трета позиция във временното класиране.

Във втория уикенд от редовния сезон "червените" от София поразиха "Койоти" с 23:8 като гости в Дупница. Въпреки 15-точковата разлика нокаутът на ст. "Левски" беше фиксиран едва след 7-ия ининг.

В края на 5-ия резултатът беше равен - 5:5, преди атаката на столичани да избухне с по 9 отбелязани точки в 6-ия и 7-ия. Домакините успяха да върнат само три точки в затварянето на седмата част и мачът беше прекратен по милостивото правило.

За "койотите" хвърляха двама питчери - Викторио Величков започна, а Богомил Костов го смени след шестия батер. За победата на "юнаците" от хълма се погрижиха Пламен Големанов и Илиан Драгоев. Августин Янчев удари два тройни хита за дупничани, а Иван Пейчовски добави още един. В нападението на софиянци се откроиха Петър Ганчев с един дабъл и два сингъла и Драгоев с един двоен хит.

Гръмки разлики в резултата се получиха и във всички останали четири мача от изминалия уикенд, като само един приключи в пълни 9 ининга. В него отборът на "НСА-Лъвове" разби рекордьора с 22 титли на България "Бизони" с 15:6 на ст. "Октомври" в Студентски град. Ден по-рано благоевградчани биха столичани с 18:3 за 5 ининга на своя ст. "Портър Фийлд" в парка "Бачиново".

Нови два нокаута записа пък съвременният хегемон "София Блус". Неизменният шампион през последните 8 сезона разгроми съгражданите си от "Атлетик" с 10:0 като домакин и с 15:3 като гост за по 7 ининга на "Октомври" и "Диана" съответно в събота и неделя.

Отбелязаните от "атлетите" три точки вчера бяха първите, допуснати от защитата на "блусарите" през 2026 г. В общо четири изиграни мача дотук през сезона лидерът в първенството има точкова разлика 52:3 за 27 ининга.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 2 (9-10 май)

Събота

"Койоти" - "Юнак" 8:23 (7 ининга)

"Бизони" - "Лъвове" 18:3 (5 ининга)

"Блус" - "Атлетик" 10:0 (7 ининга)

Неделя

"Атлетик" - "Блус" 3:15 (7 ининга)

"Лъвове" - "Бизони" 15:6

КЛАСИРАНЕ