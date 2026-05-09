"Юнак" мина на парад в Дупница и влезе в Топ 3

Един от най-старите клубове в българския бейзбол - "Юнак", постигна първата си победа от началото на новия сезон в мъжкото първенство. И благодарение на нея се изкачи директно на трета позиция във временното класиране.
Във втория уикенд от редовния сезон "червените" от София поразиха "Койоти" с 23:8 като гости в Дупница. Въпреки 15-точковата разлика нокаутът на ст. "Левски" беше фиксиран едва след 7-ия ининг.
В края на 5-ия резултатът беше равен - 5:5, преди атаката на столичани да избухне с по 9 отбелязани точки в 6-ия и 7-ия. Домакините успяха да върнат само три точки в затварянето на седмата част и мачът беше прекратен по милостивото правило.
За "койотите" хвърляха двама питчери - Викторио Величков започна, а Богомил Костов го смени след шестия батер. За победата на "юнаците" от хълма се погрижиха Пламен Големанов и Илиан Драгоев. Августин Янчев удари два тройни хита за дупничани, а Иван Пейчовски добави още един. В нападението на софиянци се откроиха Петър Ганчев с един дабъл и два сингъла и Драгоев с един двоен хит.
Гръмки разлики в резултата се получиха и във всички останали четири мача от изминалия уикенд, като само един приключи в пълни 9 ининга. В него отборът на "НСА-Лъвове" разби рекордьора с 22 титли на България "Бизони" с 15:6 на ст. "Октомври" в Студентски град. Ден по-рано благоевградчани биха столичани с 18:3 за 5 ининга на своя ст. "Портър Фийлд" в парка "Бачиново".
Нови два нокаута записа пък съвременният хегемон "София Блус". Неизменният шампион през последните 8 сезона разгроми съгражданите си от "Атлетик" с 10:0 като домакин и с 15:3 като гост за по 7 ининга на "Октомври" и "Диана" съответно в събота и неделя.
Отбелязаните от "атлетите" три точки вчера бяха първите, допуснати от защитата на "блусарите" през 2026 г. В общо четири изиграни мача дотук през сезона лидерът в първенството има точкова разлика 52:3 за 27 ининга.
БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026
Уикенд 2 (9-10 май)
Събота
"Койоти" - "Юнак" 8:23 (7 ининга)
"Бизони" - "Лъвове" 18:3 (5 ининга)
"Блус" - "Атлетик" 10:0 (7 ининга)
Неделя
"Атлетик" - "Блус" 3:15 (7 ининга)
"Лъвове" - "Бизони" 15:6
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|З
|Коеф.
|1. "Блус"
|4
|0
|1.000
|2. "Лъвове"
|2
|2
|.500
|3. "Юнак"
|1
|1
|.500
|4. "Койоти"
|1
|1
|.500
|5. "Бизони"
|1
|2
|.333
|6. "Атлетик"
|1
|3
|.250
|7. "Академици"
|0
|1
|.000