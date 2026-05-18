Спортът по телевизията - 19 май

Макс спорт 2
02:30 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №7, "Бъфало Сейбърс" - "Монреал Канейдиънс"
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Алексей Попирин - Клеман Табюр
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Нишеш Басавареди - Жауме Мунар
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Дженсън Бруксби - Каспер Рууд
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Адриан Манарино - Рафаел Колиньон
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Ласло Джере - Хуан Серундоло
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Флавио Коболи - Игнасио Бусе
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Феликс Оже-Алиасим - Вит Копжива
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Джъстин Енгел - Юго Умбер
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Даниел Алтмайер - Бен Шелтън
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", Х етап
Нова спорт
18:00 Футбол: Купа на Азия за юноши (до 17 г.), 1/2-финал, Япония - Узбекистан
21:30 Футбол: Купа на Азия за юноши (до 17 г.), 1/2-финал, Китай - Австралия
Диема спорт
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 2
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Тотнъм"