147 ознаменува турнира на живота на Тепчая

Тайландецът спечели "Уърлд Оупън" след изоставане от 0:4 срещу най-великия в снукъра

Днес, 16:27
Тепчая Ун-ну държи в ръце шампионския трофей на "Уърлд Оупън" - своята едва втора купа от ранкинг системата и първа в класическия формат на снукъра.
Тепчая Ун-ну държи в ръце шампионския трофей на "Уърлд Оупън" - своята едва втора купа от ранкинг системата и първа в класическия формат на снукъра.

На 40-годишна възраст Тепчая Ун-ну изигра турнира на живота си и спечели своята първа реална ранкинг титла в снукъра. Тайландецът триумфира като шампион на "Уърлд Оупън" в китайския град Юшан, побеждавайки във финала най-великия играч на всички времена Рони О`Съливан с 10:7 фрейма и реализирайки максимум по пътя към върха.

Целият двубой се разви по нереален начин, оставил без дъх както феновете в залата, така и зрителите пред ТВ екрана по цял свят. В началото 50-годишният англичанин поведе с 4:0 за отрицателно време и единственият въпрос сякаш беше с каква разлика той ще стигне до рекордния 42-ри ранкинг трофей във визитката си.

Още след 15-минутната пауза обаче Тепчая преобърна представите за менталното си състояние, а демонстрира и феноменална игра. Азиатецът спечели всички пет фрейма до края на първата сесия, а три часа по-късно взе и откриващата партия от втората и изведнъж се оказа с аванс от 6:4 във формата "10 от 19".

О`Съливан реагира, както може най-добре, изстрелвайки три последователни сенчъри брейка - 114, 102, 136, и отново излезе напред в резултата. Кой да си помисли, че това ще бъдат последните фреймове на сметката му във финала.

Ун-ну не просто взе всички четири партии до края, а в заключителните три на свой ред направи хеттрик от стотачки, включително максимален брейк в предпоследния 16-и фрейм - 132, 147, 131.

За Тепчая това е 7-и максимум в кариерата, с който той се изравни на 7-о място във вечната ранглиста с Дин Дзюнхуей. Рекордьор в класацията е О`Съливан със 17. Общо това е 240-ият максимален брейк в историята на джентълменския спорт и 23-тият от началото на безпрецедентния в това отношение сезон 2025/2026 г.

Също така Ун-ну се превърна в 10-ия различен играч, постигал 147 на финал в турнир от професионалната верига. Останалите в този списък са Стивън Хендри (3), Джон Хигинс (2), Джъд Тръмп (2), Стюърт Бингам, Рони О`Съливан, Шон Мърфи, Нийл Робъртсън, Марк Селби и Джан Анда.

Титлата формално е втора за Тепчая Ун-ну в ранкинг системата, само че първата му е от нетрадиционния формат на играта - на "Шутаут" през 2019 г. Любопитното е, че тайландецът има още само един ранкинг финал в кариерата си - на "Уърлд Оупън" през същата тази 2019 г., когато отстъпи с 5:10 пред Джъд Тръмп. По ирония на съдбата именно Асото в колодата пък беше предпоследният съперник на азиатеца в тазгодишното му шампионско участие в Юшан и той го елиминира с 6:4 на 1/2-финалите.

 

"УЪРЛД ОУПЪН" 2026

Финал (10 от 19, две сесии)

№11 Рони О`Съливан (Анг) - Тепчая Ун-ну (Тайл) 7:10

 

