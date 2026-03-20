Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

153! О`Съливан направи невиждан брейк в снукъра

Ракетата остана на две точки от най-високата възможна серия в джентълменския спорт

20 Март 2026Обновена
Рони О`Съливан направи зрителите в Юшан свидетели на нещо невиждано в историята на снукъра.
WORLD SNOOKER
Рони О`Съливан направи зрителите в Юшан свидетели на нещо невиждано в историята на снукъра.

Дори човек да си помисли, че Рони О`Съливан няма какво повече да допринесе за историята на снукъра, той продължава да го прави. 50-годишният англичанин произведе най-високия брейк на всички времена, осъществявайки серия от невероятните 153 точки.

Авторът на рекордните 17 максимума можеше да постигне и първия най-висок възможен брейк в джентълменския спорт. В самия край обаче му се наложи да комбинира два пъти с розовата топка и така той остана на две точки от абсолютния теоретичен връх от 155.

Всичко това се случи в откриващия фрейм на 1/4-финала срещу Райън Дей от турнира "Уърлд Оупън" в китайския град Юшан. В началото уелсецът направи поредица фаулове и в крайна сметка остави фрийбол на съперника си. Ракетата реализира зелената топка като допълнителна червена, комбинира я с черната и след това вкара 15-те червени с още 13 черни и 2 розови, преди да разчисти цветните за невиждания брейк. Крайният резултат в партията също беше безпрецедентен - 169:0.

Досега единствената серия в историята, надвишаваща максималните 147 точки, беше 148 - постижение на Джейми Бърнет от квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство в Йорк през вече далечната 2004 г. Тогава шотландецът използва кафявата като фрийбол и я комбинира отново с кафявата, преди да вкара 15 червени с 12 черни, 2 розови и 1 синя и да добави шестте цветни към уравнението.

Стъписващото постижение на О`Съливан днес беше само началото на цялостно феноменално представяне в мача срещу Дей. Рони затвори срещата с 5:0 партии, като произведе общо три стотачки (153, 110, 103) и още два халф-сенчъри брейка (62, 95). Уелският му противник отбеляза общо 38 точки - 24 във втория, 8 в третия и 6 в петия фрейм.

На 1/2-финалите във формат "6 от 11" срещу Гения от Чигуел ще се изправи китаецът У Идзъ. Представителят на домакините разгроми северноирландеца Марк Алън с 5:1 фрейма, продуцирайки два сенчъри брейка (140, 109) и още три серии над 50 точки (83, 77, 53).

Мачът между О`Съливан и У е в събота от 8:00 ч. българско време. В другия спор утре за място в неделния финал ще се срещнат победителите от оставащите два 1/4-финала днес от 13:30 ч.: Джъд Тръмп - Хосеин Вафаеи и Тепчая Ун-ну - Гари Уилсън. Мачът за титлата на "Уърлд Оупън" вдругиден ще е във формат "10 от 19" в две сесии.

153!!! 😮 Ronnie O'Sullivan Makes Highest Break EVER! | World Open 2026
Get tickets for our events: https://www.wst.tv/ticketsFollow us! WST Play: https://www.wst.tv/playWebsite: www.wst.tvTwitter: @wearewstFacebook: /worldsnooke...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Рони О`Съливан

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?