Световният №1 разби най-добрия през сезона

Лидерът в световната ранглиста по снукър Джъд Тръмп разгроми водещия играч през настоящия сезон Нийл Робъртсън с 10:4 и се класира за първия си финал в Шампионата на тура. Очакваният с огромен интерес от публиката в Манчестър 1/2-финал между двамата бивши световни шампиони се оказа крайно неравностоен.

Асото в колодата предреши изхода с ударно начало на мача, повеждайки с 6:0 фрейма и затваряйки първата сесия със 7:1. Вечерта Гръмотевицата от Мелбърн опита да върне интригата, взимайки откриващите две партии, но загуби три от следващите четири и двубоят приключи.

Тръмп направи един сенчъри брейк (113) и други шест серии над 50 точки (87, 94, 54, 58, 87, 75). Робъртсън реализира четири халф-сенчърита (52, 61, 54, 50), като в първия случай загуби фрейма.

"Преди не се представях никак добре в този турнир, така че е чудесно, че тази седмица поправих това - сподели Джъд, който никога преди не беше преодолявал 1/2-финалите в надпреварата между най-добрите през сезона, а последната му победа датираше от 2020 г. - На моменти играя така, както искам, но все още има какво да се подобрява. Нийл и аз имахме много решаващи мачове през годините. Никога не съм очаквал днес да е лесно, но започнах наистина добре. След това понижих нивото си малко, но вече бях нанесъл пораженията."

В спора за трофея световният №1 очаква победителя от втория 1/2-финал, който ще се проведе днес и ще противопостави защитаващия титлата си от миналата година Джон Хигинс и световния шампион Джао Синтун. Мачът във формат "10 от 19" е в две сесии от 15:00 и 21:00 ч. българско време и ще бъде излъчван пряко по "Евроспорт 1". Финалът е утре по същото време.

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026



1/2-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 4:10

№11 Джон Хигинс (Шот) - №2 Джао Синтун (Кит) 4.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е1



Финал (10 от 19, две сесии)

Джъд Тръмп - Джон Хигинс / Джао Синтун 5.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е2 / Е1