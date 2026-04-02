Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура

Вълшебника от Уишоу продължава защитата на титлата в предпоследния турнир от сезона в снукъра

03 Апр. 2026
Джон Хигинс се диви в каква конфигурация се намират топките по масата в Манчестър по време на 1/4-финала срещу Марк Селби.
Джон Хигинс победи Марк Селби с 10:8 и се класира за 1/2-финалите в Шампионата на тура в Манчестър - предпоследния турнир от сезона в професионалния снукър. Изумителното е, че Вълшебника от Уишоу пречупи Веселяка от Лестър по абсолютно същия начин като във финала на същата надпревара преди една година - взимайки последните пет фрейма поред.

Като цяло мачът се разви "под индиго" на двубоя за трофея през 2025 г. Ветеранът от Шотландия спечели първата сесия с 5:3, английският му опонент обърна резултата до 8:5 в своя полза в началото на вечерта, но само за да прекара по-голяма част от заключителните пет партии в стола си.

Джон пресече финалната линия с пет последователни халф-сенчъри брейка - 56, 92, 74, 78 и 72. Общо в срещата той реализира осем серии над 50 точки - с 61, 87 и 56 от първата сесия. Марк от своя страна изстреля две стотачки (127, 131) и осъществи други две тежки комбинации (68, 54).

Хигинс ще продължи защитата на титлата си с двубой срещу световния шампион Джао Синтун на 1/2-финалите. Китаецът достигна най-убедително до тази фаза, разгромявайки Крис Уейклин с 10:4. Циклона отново демонстрира феноменален брейкбилдинг и композира пет сенчърита (103, 120, 134, 108, 101) - започвайки и завършвайки мача с трицифрена серия, а междувременно направи и още четири комбинации от 50 и нагоре (93, 58, 70, 50).

В другия 1/2-финал един срещу друг ще се изправят световният №1 Джъд Тръмп и лидерът в сезонната ранглиста Нийл Робъртсън. Двубоят им във формат "10 от 19" ще се изиграе в две сесии днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време и ще бъде излъчван пряко по "Евроспорт 1". По същото време утре е мачът между Джон Хигинс и Джао Синтун.

Ако Хигинс успее да дублира титлата си от 2025 г., той ще се превърне в най-възрастния ранкинг шампион в историята на снукъра. На 18 май великият шотландец ще навърши 51.

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

1/4-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №8 Бари Хоукинс (Анг) 10:8
№4 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 9:10

№3 Марк Селби (Анг) - №11 Джон Хигинс (Шот) 8:10
№2 Джао Синтун (Кит) - №10 Крис Уейклин (Анг) 10:4

1/2-финали (10 от 19, две сесии)

Нийл Робъртсън - Джъд Тръмп 3.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е1
Джон Хигинс - Джао Синтун 4.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е1

 

снукър, Шампионат на тура, Джон Хигинс, Марк Селби

