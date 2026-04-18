Джао започна успешно да бори "прокобата" в Театъра на мечтите

WORLD SNOOKER Джао Синтун се прицелва за топка към ъгловия джоб по време на мача срещу Лиъм Хайфилд от I кръг в "Крусибъл".

Макар и с видима нервност, Джао Синтун направи успешно първата стъпка по дългия път към защита на световната титла в снукъра. 29-годишният китаец преодоля I кръг на тазгодишното първенство на планетата в Шефилд, побеждавайки квалификанта Лиъм Хайфилд с 10:7.

Това беше 10-ата поредна победа за Циклона в турнира, след като през 2025 г. той премина през всички четири кръга квалификации и спечели всички пет мача в основната схема, за да триумфира като първия азиатски притежател на короната в джентълменския спорт. Новата му цел е да развали т. нар. проклятие на "Крусибъл", като стане първият играч в историята, дублирал дебютния си трофей в Театъра на мечтите.

ZHAO XINTONG STEPS UP! 🙌



The World Champion gets his campaign underway - a thrilling 10-7 win over the valiant Liam Highfield, making three centuries.



"Не играх особено добре, усещах голямо напрежение - призна Джао. - Определено не е като преди, беше много различно. "Крусибъл" е още по-интересен по този начин. Наистина съм щастлив да спечеля. Опитах да се контролирам, но пропуснах някои лесни топки. Тази вечер се чувствах по-добре, но е трудно, защото за първи път съм тук като световен шампион и трябва да се защитавам."

Въпреки някои елементарни грешки Синтун демонстрира и фрагменти от огромния си потенциал, превръщащ го във фаворит за отличието и тази година. Китаецът композира три сенчъри брейка (123, 128, 112), с последния от които затвори мача в 17-ия от възможните 19 фрейма. Той направи и още три серии над 60 точки (65, 77, 68). Английският му опонент също постигна стотачка (101) и реализира други четири халф-сенчърита (86, 50, 55, 53).

На 1/8-финалите поставеният под №1 Джао Синтун очаква победителя от сблъсъка между своя суперзвезден сънародник Дин Дзюнхуей и представителя на домакините Дейвид Гилбърт. Този китайско-английски дуел ще се проведе в две сесии днес и утре.

Днес ще приключат още четири мача от 1/16-финалите. След откриващия ден вчера една идея по-близо до II кръг са трима играчи от Топ 16 и един от квалификациите. Сяо Гуодун води с 5:4 в изцяло китайския двубой с Джоу Юелун, уелската легенда Марк Уилямс изгради аванс от 6:3 срещу полския дебютант Антони Ковалски, англичанинът Бари Хоукинс почти отчая уелсеца Матю Стивънс със 7:2, а северноирланецът Марк Алън изостава с 3:5 срещу китаеца Джан Анда.

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 19-20.IV

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 18-19.IV (5:4 след I сесия)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 20-21.IV

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 19-20.IV

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 20.IV

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 18-19.IV (3:5 след I сесия)

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 18-19.IV (7:2 след I сесия)

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 18-19.IV (6:3 след I сесия)

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 20-21.IV

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 21.IV