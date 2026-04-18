Джао започна успешно да бори "прокобата" в Театъра на мечтите

Китаецът постигна 10-а поредна победа на световното първенство по снукър

Днес, 07:48
Джао Синтун се прицелва за топка към ъгловия джоб по време на мача срещу Лиъм Хайфилд от I кръг в "Крусибъл".
Джао Синтун се прицелва за топка към ъгловия джоб по време на мача срещу Лиъм Хайфилд от I кръг в "Крусибъл".

Макар и с видима нервност, Джао Синтун направи успешно първата стъпка по дългия път към защита на световната титла в снукъра. 29-годишният китаец преодоля I кръг на тазгодишното първенство на планетата в Шефилд, побеждавайки квалификанта Лиъм Хайфилд с 10:7.

Това беше 10-ата поредна победа за Циклона в турнира, след като през 2025 г. той премина през всички четири кръга квалификации и спечели всички пет мача в основната схема, за да триумфира като първия азиатски притежател на короната в джентълменския спорт. Новата му цел е да развали т. нар. проклятие на "Крусибъл", като стане първият играч в историята, дублирал дебютния си трофей в Театъра на мечтите.

"Не играх особено добре, усещах голямо напрежение - призна Джао. - Определено не е като преди, беше много различно. "Крусибъл" е още по-интересен по този начин. Наистина съм щастлив да спечеля. Опитах да се контролирам, но пропуснах някои лесни топки. Тази вечер се чувствах по-добре, но е трудно, защото за първи път съм тук като световен шампион и трябва да се защитавам."

Въпреки някои елементарни грешки Синтун демонстрира и фрагменти от огромния си потенциал, превръщащ го във фаворит за отличието и тази година. Китаецът композира три сенчъри брейка (123, 128, 112), с последния от които затвори мача в 17-ия от възможните 19 фрейма. Той направи и още три серии над 60 точки (65, 77, 68). Английският му опонент също постигна стотачка (101) и реализира други четири халф-сенчърита (86, 50, 55, 53).

На 1/8-финалите поставеният под №1 Джао Синтун очаква победителя от сблъсъка между своя суперзвезден сънародник Дин Дзюнхуей и представителя на домакините Дейвид Гилбърт. Този китайско-английски дуел ще се проведе в две сесии днес и утре.

Днес ще приключат още четири мача от 1/16-финалите. След откриващия ден вчера една идея по-близо до II кръг са трима играчи от Топ 16 и един от квалификациите. Сяо Гуодун води с 5:4 в изцяло китайския двубой с Джоу Юелун, уелската легенда Марк Уилямс изгради аванс от 6:3 срещу полския дебютант Антони Ковалски, англичанинът Бари Хоукинс почти отчая уелсеца Матю Стивънс със 7:2, а северноирланецът Марк Алън изостава с 3:5 срещу китаеца Джан Анда.

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7
№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 19-20.IV

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 18-19.IV (5:4 след I сесия)
№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 20-21.IV

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 19-20.IV
№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV
№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 20.IV
№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 18-19.IV (3:5 след I сесия)

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 18-19.IV (7:2 след I сесия)
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 18-19.IV (6:3 след I сесия)

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV
№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 20-21.IV

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV
№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 21.IV

 

FIRST FRAME AS DEFENDING CHAMP! 🙌 | Zhao Xintong vs Liam Highfield | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
PIVOTAL MOMENT? Zhao Xintong vs Liam Highfield Big Session End | Halo World Champioship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
WHAT. A. BREAK! 🤯 | Zhao Xintong vs Liam Highfield | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
CLASS WHEN HE NEEDED IT! Zhao Xintong vs Liam Highfield | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

снукър, Крусибъл, Джао Синтун, Лиъм Хайфилд

