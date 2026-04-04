Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион

Джон Хигинс претърпя най-тежката загуба в цялата си 34-годишна кариера в снукъра. Великият шотландец беше разгромен с 1:10 от настоящия световен шампион Джао Синтун на 1/2-финалите в Шампионата на тура и приключи по болезнен начин защитата на титлата си в Манчестър от 2025 г.

Китаецът беше безпощаден срещу ветерана и имаше възможност да затвори двубоя, без да му даде нито един фрейм. При аванс от 9:0 Циклона влезе в серия от 41 точки при добре отворени червени топки, но пропусна розовата към средния джоб. Вълшебника от Уишоу разчисти масата с брейк от 79 и с широка усмивка се върна в стола, знаейки, че се е разминал на косъм с тотален погром.

The Cyclone secures an exceptional 10-1 win over John Higgins in Manchester - his heaviest ever defeat.



He plays Judd Trump in tomorrow's @sportsbetio #TourChampionship final.

50-годишният Джон е губил още само два пъти с 9 фрейма разлика - с 4:13 срещу Стивън Хендри във II кръг на световното първенство през 2012 г. и с 9:18 срещу Джъд Тръмп на финала в "Крусибъл" през 2019 г. Никога досега обаче Хигинс не беше допускал такова поражение във формат "10 от 19". Най-големите му загуби в такъв мач бяха два пъти с по 3:10 - срещу Алън Макманъс в I кръг на шампионата на планетата в Шефилд през 1995 г. и срещу Рони О`Съливан във финала на "Мастърс" през 2005 г.

Съперник на Джао Синтун във финала ще бъде Джъд Тръмп, което означава, че за титлата ще спорят световният шампион и световният №1. Заедно с трофея победителят ще получи и чек за 150 000 британски паунда. 29-годишният китаец има шанс да стане първият, спечелил и трите турнира от "Сериите на играчите" в един сезон, след като вече триумфира в "Световната Гран при" и Шампионата на играчите.

1:00PM, 7:00PM BST



🇬🇧 Channel 5

🇪🇺 Eurosport/HBO Max/Discovery.+

— WST (@WeAreWST) 4 април 2026 г.

"Играх добре и съм много щастлив, че стигнах до финала - сподели Синтун. - Ударите ми бяха много добри, опитах се да не мисля твърде много, просто се наслаждавах на масата и се концентрирах върху топките. Този сезон съм бил на четири финала и се наслаждавам на всеки момент и се опитвам да се подобря. Да играя срещу Джъд на финал за първи път ще бъде голям момент за мен, ще бъде много трудно."

Каквото и да се случи в последния двубой в Манчестър, Джао ще се изкачи до рекордното в кариерата си 4-то място в световната ранглиста. Ако спечели титлата, приходите на китаеца от наградни фондове този сезон ще надхвърлят £1 млн., а тепърва предстои защитата на титлата му в "Крусибъл". Финалът в Шампионата на тура е отново във формат "10 от 19" в две сесии - днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време, и ще бъде предаван на живо в каналите на "Евроспорт".

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026



1/2-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 4:10

№11 Джон Хигинс (Шот) - №2 Джао Синтун (Кит) 1:10



Финал (10 от 19, две сесии)

Джъд Тръмп - Джао Синтун 5.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е2 / Е1