Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион

Джао нанесе най-тежката загуба на великия шотландец в професионалния снукър

05 Апр. 2026
Джао Синтун и Джон Хигинс махат за довиждане на публиката в Манчестър с усмивка - едната на радост, а другата на примирение.
WORLD SNOOKER
Джон Хигинс претърпя най-тежката загуба в цялата си 34-годишна кариера в снукъра. Великият шотландец беше разгромен с 1:10 от настоящия световен шампион Джао Синтун на 1/2-финалите в Шампионата на тура и приключи по болезнен начин защитата на титлата си в Манчестър от 2025 г.

Китаецът беше безпощаден срещу ветерана и имаше възможност да затвори двубоя, без да му даде нито един фрейм. При аванс от 9:0 Циклона влезе в серия от 41 точки при добре отворени червени топки, но пропусна розовата към средния джоб. Вълшебника от Уишоу разчисти масата с брейк от 79 и с широка усмивка се върна в стола, знаейки, че се е разминал на косъм с тотален погром.

50-годишният Джон е губил още само два пъти с 9 фрейма разлика - с 4:13 срещу Стивън Хендри във II кръг на световното първенство през 2012 г. и с 9:18 срещу Джъд Тръмп на финала в "Крусибъл" през 2019 г. Никога досега обаче Хигинс не беше допускал такова поражение във формат "10 от 19". Най-големите му загуби в такъв мач бяха два пъти с по 3:10 - срещу Алън Макманъс в I кръг на шампионата на планетата в Шефилд през 1995 г. и срещу Рони О`Съливан във финала на "Мастърс" през 2005 г.

Съперник на Джао Синтун във финала ще бъде Джъд Тръмп, което означава, че за титлата ще спорят световният шампион и световният №1. Заедно с трофея победителят ще получи и чек за 150 000 британски паунда. 29-годишният китаец има шанс да стане първият, спечелил и трите турнира от "Сериите на играчите" в един сезон, след като вече триумфира в "Световната Гран при" и Шампионата на играчите.

"Играх добре и съм много щастлив, че стигнах до финала - сподели Синтун. - Ударите ми бяха много добри, опитах се да не мисля твърде много, просто се наслаждавах на масата и се концентрирах върху топките. Този сезон съм бил на четири финала и се наслаждавам на всеки момент и се опитвам да се подобря. Да играя срещу Джъд на финал за първи път ще бъде голям момент за мен, ще бъде много трудно."

Каквото и да се случи в последния двубой в Манчестър, Джао ще се изкачи до рекордното в кариерата си 4-то място в световната ранглиста. Ако спечели титлата, приходите на китаеца от наградни фондове този сезон ще надхвърлят £1 млн., а тепърва предстои защитата на титлата му в "Крусибъл". Финалът в Шампионата на тура е отново във формат "10 от 19" в две сесии - днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време, и ще бъде предаван на живо в каналите на "Евроспорт".

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

1/2-финали (10 от 19, две сесии)

№1 Нийл Робъртсън (Авл) - №5 Джъд Тръмп (Анг) 4:10
№11 Джон Хигинс (Шот) - №2 Джао Синтун (Кит) 1:10

Финал (10 от 19, две сесии)

Джъд Тръмп - Джао Синтун 5.IV, 15:00 / 21:00 ч., Е2 / Е1

 

HUGE STATEMENT! 👀| Zhao Xintong vs John Higgins | Sportsbet.io Tour Championship 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube
THIS DOES NOT HAPPEN! 🤯 | Zhao Xintong vs John Higgins | Sportsbet.io Tour Championship 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube
SIMPLY INCREDIBLE! 🌀 | Zhao Xintong vs John Higgins | Sportsbet.io Tour Championship 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Шампионат на тура, Джао Синтун, Джон Хигинс

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?