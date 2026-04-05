Джао пак пренаписа историята на снукъра

Джао Синтун отвори нова страница в историята на снукъра на свое име. Китаецът спечели Шампионата на тура в Манчестър и се превърна в първия състезател, постигнал голям шлем с титлите от всички три турнира в "Сериите на играчите" в един сезон. В началото на годината той вече триумфира с трофеите от "Световната Гран при" в Хонконг и Шампионата на играчите в Телфорд.

На финала в Манчестър 29-годишният азиатски феномен разгроми световния №1 Джъд Тръмп с 10:3 и затвърди тоталната си доминация през изминалата седмица. В трите изиграни мача във формат "10 от 19" Джао загуби общо осем фрейма - на 1/4-финалите той победи Крис Уейклин с 10:4, а на 1/2-финалите смаза Джон Хигинс с 10:1, нанасяйки на шотландската легенда най-тежката загуба в цялата му кариера.

Incredible.… pic.twitter.com/21Ew1CrBXP — WST (@WeAreWST) 5 април 2026 г.

Очакваната завързана битка между световния шампион и лидера в световната ранглиста така и не се състоя. От една страна защото Циклона за пореден път демонстрира забележително вкарване от разстояние, комбинирано с фамозен брейкбилдинг. И от друга защото Асото в колодата беше неузнаваемо слаб.

Тръмп направи само два халф-сенчъри брейка (61, 52) в първата сесия, която загуби с 3:5. В доиграването вечерта 36-годишният англичанин допусна безобразни грешки във всички партии, в които получи шанс, и не спечели повече нито един фрейм. Синтун приключи двубоя с шест серии над 50 точки, две от които съвсем близо до трицифрено измерение (64, 68, 91, 98, 63, 51).

"През последните два месеца Джао е най-добрият играч в света. Винаги се наслаждавам на предизвикателството, само от мен зависи да опитам да се подобря - коментира Джъд. - По някаква причина днес просто не играх. Разочарован съм, защото публиката ме подкрепяше. Джао имаше невероятен турнир, той беше брилянтен във всичките три от тези и ги спечели всичките много убедително. Той ще остане тук дълго време. От мен и останалите зависи да играем добре срещу него, в противен случай той ще завърши кариерата си със 100 титли. Ще имам много тренировки през следващите две седмици и се надявам да се появя готов на световното първенство."

"Джъд е любимият ми играч. Знам, че е много добър - отвърна самият Джао. - Наистина съм щастлив, че играх финал срещу него и имах късмета да спечеля. Това е невероятен момент в кариерата ми. Манчестър е много хубав град и публиката беше невероятна. Просто се опитвам да се насладя на масата. Тази победа е много важна за мен, не исках да загубя на финала. Следва световното първенство и се надявам да мога да продължа в същия ритъм."

✅ Players Series Grand Slam



The Crucible Curse? 👀 … pic.twitter.com/50MyTf0hGs — WST (@WeAreWST) 5 април 2026 г.

На шампионата на планетата в Шефилд (18 април - 4 май) китаецът ще опита да развали прословутото "Проклятие на "Крусибъл" и да стане първият играч, защитил дебютната си световна титла, откакто първенството се провежда в театъра - а именно от 1977 г.

За Джао титлата от Шампионата на тура е шестият ранкинг трофей във визитката му и той стана едва четвъртият играч, спечелил първите си шест финала в ранкинг системата на джентълменския спорт. Преди него това бяха успявали да постигнат само Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън.

С шест титли Синтун се изравни на 17-о място във вечната класация с Кен Дохърти, Стюърт Бингам и Али Картър. Непосредствено пред тях е Стивън Магуайър със седем ранкинг отличия. Рекордьор е Рони О`Съливан с 41.

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026



Финал (10 от 19, две сесии)