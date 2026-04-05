Джао пак пренаписа историята на снукъра

Китаецът разгроми световния №1 и стана първият с голям шлем в "Сериите на играчите"

Днес, 09:01
Джао Синтун позира с шампионския трофей в Манчестър.
WORLD SNOOKER
Джао Синтун позира с шампионския трофей в Манчестър.

Джао Синтун отвори нова страница в историята на снукъра на свое име. Китаецът спечели Шампионата на тура в Манчестър и се превърна в първия състезател, постигнал голям шлем с титлите от всички три турнира в "Сериите на играчите" в един сезон. В началото на годината той вече триумфира с трофеите от "Световната Гран при" в Хонконг и Шампионата на играчите в Телфорд.

На финала в Манчестър 29-годишният азиатски феномен разгроми световния №1 Джъд Тръмп с 10:3 и затвърди тоталната си доминация през изминалата седмица. В трите изиграни мача във формат "10 от 19" Джао загуби общо осем фрейма - на 1/4-финалите той победи Крис Уейклин с 10:4, а на 1/2-финалите смаза Джон Хигинс с 10:1, нанасяйки на шотландската легенда най-тежката загуба в цялата му кариера.

Очакваната завързана битка между световния шампион и лидера в световната ранглиста така и не се състоя. От една страна защото Циклона за пореден път демонстрира забележително вкарване от разстояние, комбинирано с фамозен брейкбилдинг. И от друга защото Асото в колодата беше неузнаваемо слаб.

Тръмп направи само два халф-сенчъри брейка (61, 52) в първата сесия, която загуби с 3:5. В доиграването вечерта 36-годишният англичанин допусна безобразни грешки във всички партии, в които получи шанс, и не спечели повече нито един фрейм. Синтун приключи двубоя с шест серии над 50 точки, две от които съвсем близо до трицифрено измерение (64, 68, 91, 98, 63, 51).

"През последните два месеца Джао е най-добрият играч в света. Винаги се наслаждавам на предизвикателството, само от мен зависи да опитам да се подобря - коментира Джъд. - По някаква причина днес просто не играх. Разочарован съм, защото публиката ме подкрепяше. Джао имаше невероятен турнир, той беше брилянтен във всичките три от тези и ги спечели всичките много убедително. Той ще остане тук дълго време. От мен и останалите зависи да играем добре срещу него, в противен случай той ще завърши кариерата си със 100 титли. Ще имам много тренировки през следващите две седмици и се надявам да се появя готов на световното първенство."

"Джъд е любимият ми играч. Знам, че е много добър - отвърна самият Джао. - Наистина съм щастлив, че играх финал срещу него и имах късмета да спечеля. Това е невероятен момент в кариерата ми. Манчестър е много хубав град и публиката беше невероятна. Просто се опитвам да се насладя на масата. Тази победа е много важна за мен, не исках да загубя на финала. Следва световното първенство и се надявам да мога да продължа в същия ритъм."

На шампионата на планетата в Шефилд (18 април - 4 май) китаецът ще опита да развали прословутото "Проклятие на "Крусибъл" и да стане първият играч, защитил дебютната си световна титла, откакто първенството се провежда в театъра - а именно от 1977 г.

За Джао титлата от Шампионата на тура е шестият ранкинг трофей във визитката му и той стана едва четвъртият играч, спечелил първите си шест финала в ранкинг системата на джентълменския спорт. Преди него това бяха успявали да постигнат само Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън.

С шест титли Синтун се изравни на 17-о място във вечната класация с Кен Дохърти, Стюърт Бингам и Али Картър. Непосредствено пред тях е Стивън Магуайър със седем ранкинг отличия. Рекордьор е Рони О`Съливан с 41.

 

ШАМПИОНАТ НА ТУРА 2026

Финал (10 от 19, две сесии)

№5 Джъд Тръмп (Анг) - №2 Джао Синтун (Кит) 3:10

 

TENSE OPENER! 👀 | Judd Trump vs Zhao Xintong | Sportsbet.io Tour Championship Final 2026
MASSIVE MOMENT! 😏 | Judd Trump vs Zhao Xintong | Sportsbet.io Tour Championship Final 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
HISTORY MADE! 🤩 | Zhao Xintong vs Judd Trump | Sportsbet.io Tour Championship Final 2026
Manchester Central hosts a tremendous field of 12 players for the Sportsbet.io Tour Championship which runs from March 30th to April 5th. John Higgins defend...
Още новини по темата

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

Хигинс би Селби под индиго в Шампионата на тура
03 Апр. 2026

Световният №1 измъкна първи решаващ фрейм през сезона
02 Апр. 2026

Вълшебника спечели сблъсъка на титаните от "Випуск `92"
01 Апр. 2026

Тръмп сложи край на 6-годишно чакане в Шампионата на тура
31 Март 2026

"Крусибъл" ще е храм на снукъра поне до 2045 г.
26 Март 2026

147 ознаменува турнира на живота на Тепчая
22 Март 2026

Ракетата стигна до 66-ия си ранкинг финал
21 Март 2026

153! О`Съливан направи невиждан брейк в снукъра
20 Март 2026

Ястреба отнесе 5-ата си ранкинг титла
02 Март 2026

Циклона спечели Шампионата на играчите за 5-ата си ранкинг титла
23 Февр. 2026

Асото спечели 31-вата си ранкинг титла
02 Февр. 2026

Кайрън Уилсън стана 26-ият шампион на "Мастърс"
19 Яну. 2026

