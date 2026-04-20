Тийнейджър получи болезнен урок при дебюта си в "Крусибъл"

Един от най-ярките таланти в снукъра - Стан Муди, научи по болезнен начин колко безмилостна е конкуренцията на най-високата сцена в джентълменския спорт. 19-годишният англичанин беше съвсем близо до това да сътвори първата сензация на световното първенство в Шефилд, но в крайна сметка отстъпи пред звездния си сънародник Кайрън Уилсън със 7:10.

Тийнейджърът от Халифакс спечели първата сесия срещу Воина от Кетъринг с 6:3, а в началото на вечерта добави още един фрейм към аванса си, след което имаше чудесен шанс да поведе и с 8:3. Вместо това Муди повече не спечели нито една партия до края на мача, позволявайки на опонента си да вземе последните седем поред.

Преломният момент настъпи във фрейм №14, в който Уилсън изоставаше с 0:68 т. при останали четири червени топки на масата и математически погледнато, резултатът вече беше 8:6 за по-младия от двамата англичани. Само че световният шампион от 2024 г. излезе да играе и принуди дебютанта в "Крусибъл" да направи трите необходими му фаула, измъквайки партията със 74:68 и изравнявайки на 7:7. Оттам нататък Стан вече само присъстваше в стола си.

— WST (@WeAreWST) 20 април 2026 г.

"Беше наистина трудно, трябваше да не спирам да се боря. Не играех добре, но направих някои изстрадани разчиствания и продължи да търся правилните неща - коментира 34-годишният Кайрън. - Знаех, че имам повече опит от Стан тук и това със сигурност беше да е фактор. Той е гордост за по-младото поколение, децата ми често го подкрепят. Той беше много впечатляващ тази сутрин и съм сигурен, че ще се поучи от това преживяване. Няма да е последният път, когато го виждаме тук. Спечелих няколко големи фрейма, които сигурно са изцедили енергията му."

"Съкрушен съм, загубих твърде много фреймове по лош начин. Имах спечелен мач при 7:3, но после нещата се обърнаха - сподели посърналият Стан. - Чувствах се комфортно в залата. Въпреки всичко това беше страхотен опит и трябва да си науча уроците от него."

На 1/8-финалите Кайрън Уилсън ще се изправи срещу северноирландеца Марк Алън. Пистолета от Антрим елиминира в I кръг китаеца Джан Анда с 10:6.

В понеделник стана известен и още един от сблъсъците в Топ 16. В най-горната част на схема се оформи китайски супердуел между световния шампион Джао Синтун и легендата Дин Дзюнхуей. Дракона се класира за II кръг вчера, довършвайки Дейвид Гилбърт с 10:5.

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 20-21.IV (5:4 след I сесия)

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 21-22.IV

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 21-22.IV

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 22.IV

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 20-21.IV (8:1 след I сесия)

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 21.IV