Циганския крал се завърна в тежка категория с победа

Бившият шампион Тайсън Фюри се качи на ринга след 15 месеца отсъствие

12 Апр. 2026Обновена
Тайсън Фюри (вдясно) подготвя поредна атака към Махмудов
Тайсън Фюри (вдясно) подготвя поредна атака към Махмудов

Тайсън Фюри отбеляза завръщането си в тежката категория с победа по точки над руснака Асланбек Махмудов на ст.„Тотнъм Хотспър“ и веднага предизвика Антъни Джошуа.

37-годишният Цигански крал се качи на ринга 15 месеца след обявеното от самия него пенсиониране и далеч не бе онзи боксьор, когото публиката иска да вижда, но все пак имаше достатъчно тактически аргументи и технически контрол, за да надиграе съперника си в 12 рунда. Фюри допускаше понякога руснакът да пусне прави удари в главата му, но Махмудов все пак бе до голяма степен еднообразен и това донесе победата на британеца със 120:108, 120:108 и 119:109 в съдийските карти.

Но даже преди да бъдат прочетени резултатите, Фюри се провикна: „Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен следващия път. Приемаш ли?“. 36-годишният Джошуа, който снимаше двубоя с телефона си край ринга, реагира доста кисело и неохотно, но все пак отговори: „Удрях те, когато бяхме деца, и ще те ударя отново. Няма да ми казваш какво да правя, преследвам те от 10 години. Аз съм шефът, ти работиш за мен. Аз съм хазяинът. Ти работиш за мен.“

Фюри отговори: „Ти си следващият. Ще бъдеш нокаутиран. Вярвай ми.“

Подобен двубой, който трябваше да се проведе в разцвета на силите на двамата британци, сега остава като едно голямо „Какво би станало, ако“. Но по всичко изглежда, че че най-накрая може да се превърне в реалност.

Това бе първи мач за Циганския крал след двете поредни загуби от шампиона Олександър Усик (Укр) през 2024 г. След него Фюри вече има баланс от 35 победи, 2 загуби и 1 равенство. За 36-годишния Махмудов това беше трета загуба в 24 двубоя. А Джошуа има в боксовата си визитка 24 победи и 3 поражения.

Според BBC Sports вече се водят разговори за дългоочаквания мач между двамата британци - за „Кроук Парк“ в Дъблин през септември, но нищо не е потвърдено. Джошуа за последно се би срещу ютюбъра боксьр Джейк Пол и го победи през декември. 

Но при всички положения потенциална битка между двамата британски боксьори в тежка категория ще бъде основна тема на дискусии на боксовата сцена тази година.

