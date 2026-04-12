Циганския крал се завърна в тежка категория с победа

Тайсън Фюри отбеляза завръщането си в тежката категория с победа по точки над руснака Асланбек Махмудов на ст.„Тотнъм Хотспър“ и веднага предизвика Антъни Джошуа.

37-годишният Цигански крал се качи на ринга 15 месеца след обявеното от самия него пенсиониране и далеч не бе онзи боксьор, когото публиката иска да вижда, но все пак имаше достатъчно тактически аргументи и технически контрол, за да надиграе съперника си в 12 рунда. Фюри допускаше понякога руснакът да пусне прави удари в главата му, но Махмудов все пак бе до голяма степен еднообразен и това донесе победата на британеца със 120:108, 120:108 и 119:109 в съдийските карти.

Но даже преди да бъдат прочетени резултатите, Фюри се провикна: „Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен следващия път. Приемаш ли?“. 36-годишният Джошуа, който снимаше двубоя с телефона си край ринга, реагира доста кисело и неохотно, но все пак отговори: „Удрях те, когато бяхме деца, и ще те ударя отново. Няма да ми казваш какво да правя, преследвам те от 10 години. Аз съм шефът, ти работиш за мен. Аз съм хазяинът. Ти работиш за мен.“

Фюри отговори: „Ти си следващият. Ще бъдеш нокаутиран. Вярвай ми.“

Подобен двубой, който трябваше да се проведе в разцвета на силите на двамата британци, сега остава като едно голямо „Какво би станало, ако“. Но по всичко изглежда, че че най-накрая може да се превърне в реалност.

Това бе първи мач за Циганския крал след двете поредни загуби от шампиона Олександър Усик (Укр) през 2024 г. След него Фюри вече има баланс от 35 победи, 2 загуби и 1 равенство. За 36-годишния Махмудов това беше трета загуба в 24 двубоя. А Джошуа има в боксовата си визитка 24 победи и 3 поражения.

Според BBC Sports вече се водят разговори за дългоочаквания мач между двамата британци - за „Кроук Парк“ в Дъблин през септември, но нищо не е потвърдено. Джошуа за последно се би срещу ютюбъра боксьр Джейк Пол и го победи през декември.

Но при всички положения потенциална битка между двамата британски боксьори в тежка категория ще бъде основна тема на дискусии на боксовата сцена тази година.