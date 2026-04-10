Женският ни тенис отбор продължи победния си ход към горната група

Националният женски отбор по тенис постигна четвърта бърза победа и зае първо място в крайното класиране на своя поток в от Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп" (BJKCup) в Баня Лука (БиХ). Тимът с капитан Магдалена Малеева се справи без проблеми със състава на Египет и е само на мач от класиране в по-горната дивизия на неофициалното световно отборно първентсво.

Срещу египтянките Росица Денчева даде аванс с категоричното 6:3, 6:2 над Нада Фуад след 72 минути игра. Веднага след това Елизара Янева реши изхода на двубоя с 6:4, 6:1 срещу Сандра Самир.

Така срещата на двойки Денчева/Янева - Фуад/Ясмин Еззат стана без значение. Въпреки това двете спечелиха с 6:2, 6:3 и България завърши на първо място в гр.В с пълен актив от 4 победи в четирите мача.

Това означава, че за влизане в Група I на Евро-африканската зона нашите ще играят със завършилия на второ място отбор в гр.А. Там на първо място, също с 4 победи, се класира воденият от звездата Мария Сакари тим на Гърция.

За второто място шансове имат домакините от Босна и Херцеговина и финландките, като е по-вероятно да срещнем скандинавския състав.