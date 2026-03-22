Европейският тенис се събира в София през 2027 г.

БФТенис Домакин на престижния форум през март 2027 г. ще бъде София, решиха делегатите на общото събрание в Гданск.

България спечели домакинството на годишното общо събрание на европейската тенис федерация (Tennis Europe) през 2027 г. Това беше решено по време на 51-вото общо събрание, което се проведе тази седмица в полския град Гданск, съобщиха от родната централа (БФТ).

На форума се събраха 75 делегати, представляващи 44 страни членки на Tennis Europe. Общият брой на участниците в конференцията беше 160, сред които представители на националните тенис федерации от цяла Европа. България беше представена от почетния президент на БФТ и пожизнен почетен съветник на европейската федерация Стефан Цветков и д-р Георги Крумов.

Домакин на престижния форум през март 2027 г. ще бъде София. Това ще бъде третият случай, в който страната ни приема събитието, след 2006 и 2015 г. През лятото на следващата година предстои и годишното отчетно-изборно събрание на международната тенис федерация (World Tennis).