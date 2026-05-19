Рекордьорът "Бизони" затъна на дъното в класирането

ФотоБългария Венецуелската звезда на "Академици" Сиро Морийо е пристигнал със слайдинг на хоума пред безпомощния поглед на питчера на "Бизони" Теодор Димитров (№25), отбелязвайки поредната точка за столичани в Благоевград.

Най-титулуваният клуб в българския бейзбол - "Бизони" (Благоевград), се озова на последното 7-о място в първенството след четвъртия състезателен уикенд от новия сезон. 22-кратните шампиони претърпяха две поражения в един ден на своя ст. "Портър Фийлд", победени в дабълхедър от "Академици" (София).

В събота столичани се наложиха първо с 9:3 като гости, а веднага след това и с 6:1 като домакини, като и двете срещи се изиграха в по 7 ининга. За "студентите" това бяха изобщо първи спечелени срещи през 2026 г., които ги отлепиха от дъното на класирането и пратиха там "бизоните".

Благоевградчани имат само една победа от пет изиграни мача тази година. Това обаче не е най-лошият им баланс в исторически план, тъй като през миналия сезон те започнаха първенството с баланс 1-5. След това рекордьорът на България спечели 5 от следващите си 6 мача и завърши трети в редовната фаза, класирайки се за 1/2-финалите.



Отборът на "Академици" позира на възвишението на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново" след паметния си двоен успех в дома на "Бизони". Снимка: ФотоБългария

Уверено към Топ 4 за поредна година крачи настоящият шампион "София Блус". Носителите на титлата от последните 8 сезона сгазиха най-близкия си преследвач "НСА-Лъвове" с общ резултат 28:2 в двете срещи през изминалия уикенд - 20:2 в 5-инингов нокаут като гости в събота и 8:0 като домакини в неделя.

Вчерашният двубой беше първият на "блусарите" за 2026 г., който продължи пълните 9 ининга. Точковата разлика на тима след първите му 7 мача набъбна на 95:10.

След срива на "лъвовете" на второ място излезе "Койоти" (Дупница), който победи "Юнак" (София) с 5:2 като гост в столицата. "Червените" пък се смъкнаха на пета позиция във временното класиране, която делят с единствения почивал отбор в този кръг - "Атлетик" (София).

Уикенд 4 (23-24 май)

Събота

"Лъвове" - "Блус" 2:20 (5 ининга)

"Бизони" - "Академици" 3:9 (7 ининга, ДХ)

"Академици" - "Бизони" 6:1 (7 ининга, ДХ)

Неделя

"Юнак" - "Койоти" 2:5

"Блус" - "Лъвове" 8:0

