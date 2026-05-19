Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рекордьорът "Бизони" затъна на дъното в класирането

"Академици" нанесе двоен удар в дома на 22-кратния бейзболен шампион

Днес, 11:09
Венецуелската звезда на "Академици" Сиро Морийо е пристигнал със слайдинг на хоума пред безпомощния поглед на питчера на "Бизони" Теодор Димитров (№25), отбелязвайки поредната точка за столичани в Благоевград.
ФотоБългария
Венецуелската звезда на "Академици" Сиро Морийо е пристигнал със слайдинг на хоума пред безпомощния поглед на питчера на "Бизони" Теодор Димитров (№25), отбелязвайки поредната точка за столичани в Благоевград.

Най-титулуваният клуб в българския бейзбол - "Бизони" (Благоевград), се озова на последното 7-о място в първенството след четвъртия състезателен уикенд от новия сезон. 22-кратните шампиони претърпяха две поражения в един ден на своя ст. "Портър Фийлд", победени в дабълхедър от "Академици" (София).

В събота столичани се наложиха първо с 9:3 като гости, а веднага след това и с 6:1 като домакини, като и двете срещи се изиграха в по 7 ининга. За "студентите" това бяха изобщо първи спечелени срещи през 2026 г., които ги отлепиха от дъното на класирането и пратиха там "бизоните".

Благоевградчани имат само една победа от пет изиграни мача тази година. Това обаче не е най-лошият им баланс в исторически план, тъй като през миналия сезон те започнаха първенството с баланс 1-5. След това рекордьорът на България спечели 5 от следващите си 6 мача и завърши трети в редовната фаза, класирайки се за 1/2-финалите.


Отборът на "Академици" позира на възвишението на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново" след паметния си двоен успех в дома на "Бизони". Снимка: ФотоБългария

Уверено към Топ 4 за поредна година крачи настоящият шампион "София Блус". Носителите на титлата от последните 8 сезона сгазиха най-близкия си преследвач "НСА-Лъвове" с общ резултат 28:2 в двете срещи през изминалия уикенд - 20:2 в 5-инингов нокаут като гости в събота и 8:0 като домакини в неделя.

Вчерашният двубой беше първият на "блусарите" за 2026 г., който продължи пълните 9 ининга. Точковата разлика на тима след първите му 7 мача набъбна на 95:10.

След срива на "лъвовете" на второ място излезе "Койоти" (Дупница), който победи "Юнак" (София) с 5:2 като гост в столицата. "Червените" пък се смъкнаха на пета позиция във временното класиране, която делят с единствения почивал отбор в този кръг - "Атлетик" (София).

 

Уикенд 4 (23-24 май)

Събота

"Лъвове" - "Блус" 2:20 (5 ининга)
"Бизони" - "Академици" 3:9 (7 ининга, ДХ)
"Академици" - "Бизони" 6:1 (7 ининга, ДХ)

Неделя

"Юнак" - "Койоти" 2:5
"Блус" - "Лъвове" 8:0

 

КЛАСИРАНЕ

    Отбор П З Коеф.
 1. "Блус" 7 0 1.000
 2. "Койоти" 2 1 .667
 3. "Академици" 2 2 .500
 4. "Лъвове" 3 4 .429
 5. "Атлетик" 1 3 .250
     "Юнак" 1 3 .250
 7. "Бизони" 1 4 .200

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бейзбол, Академици София, Бизони Благоевград, София Блус, НСА-Лъвове, Койоти Дупница, Юнак София

Още новини по темата

Само един отбор остава без победа - "Академици"
18 Май 2026

"Юнак" мина на парад в Дупница и влезе в Топ 3
11 Май 2026

"София Блус" потегли в бясно темпо към 10-ата
04 Май 2026

София и Дупница посрещат 37-ия сезон в бейзбола
01 Май 2026

Венецуела шокира родината на бейзбола и спечели Световната класика
18 Март 2026

"ЛА Доджърс" изтръгна титлата в МЛБ за втора поредна година
02 Ноем. 2025

"Блус" превзе и рекорда за Купата на България
01 Ноем. 2025

"София Блус" вече е №2 по доминация в бейзбола

13 Окт. 2025

НСА взе бронз в бейзбола за втора поредна година
06 Окт. 2025

"Бизони" пренесе домакинското предимство в Благоевград
29 Септ. 2025

Купа "София" остава на същия адрес: "Блус"
21 Септ. 2025

Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона
15 Септ. 2025

WBSC-Европа: България вече е стандарт за бейзбол 5
29 Юли 2025

Мексикански национал подсилва "Академици" за Европейската купа в София
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса