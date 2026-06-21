"Юнак" се внедри в четворката с два нокаута

Две изразителни победи изстреляха "Юнак" (София) от последното място директно в Топ 4 на временното класиране в бейзболното първенство. В осмия състезателен уикенд от редовния сезон "червените" спечелиха и двата мача от столичното дерби с "Атлетик" (София) с нокаути на ст. "Диана".
В събота резултатът беше фиксиран на 11:0 в 7-ия ининг след питчерски дуел между Венцислав Иванов за "атлетите" и Илиан Драгоев за "юнаците". Самият Драгоев подпомогна каузата си и с хоумрън в нападение, а с двойни хитове се отличиха Димитър Ганчев и Боян Бояджиев.
24 часа по-късно изглеждаше, че "зелените" ще вземат реванш, след като поведоха с 8:0 за първите два ининга. Смяна на питчерското възвишение за "Юнак", при която Пламен Големанов пое топката от Димитър Ганчев в началото на 3-тия, обаче тотално обърна посоката и двубоят приключи в 7-ия с разлика от 21:8.
Само в третото си нападение "червените" навъртяха 11 точки срещу стартера на "Атлетик" Алекс Йонин и заменилия го при два аута Румен Лачев. В следващите четири ининга домакините отбелязаха още 10 пъти, като с хоумрън отново допринесе Драгоев. Двойни хитове пък удариха Петър Ганчев и Цветелин Миладинов, за когото това беше едва второ излизане на бат при мъжете, при това именно срещу отбора, в който преди 4 г. се запали по бейзбола.
За "Атлетик" двоен хоумрън произведе Петър Дерменджиев. Александър Горрин пък се открои с двоен хит.
Нови две победи през уикенда постигна и шампионът "София Блус". Носителят на требъл в седем от последните осем години срази "Койоти" (Дупница) с 16:0 за 6 ининга като гост на ст. "Левски" в събота и с 9:6 като домакин на ст. "Октомври" в Студентски град в неделя.
Така "блусарите" (11-0) подпечатаха и на теория първото си място в редовната фаза и си гарантираха домакинско предимство в плейофите. Именно "койотите" (5-4) преди този кръг бяха единствените в позиция да застрашат лидерството на хегемона, но за целта трябваше да спечелят и двата мача.
БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026
Уикенд 8 (20-21 юни)
Събота
"Атлетик" - "Юнак" 0:11 (7 ининга)
"Койоти" - "Блус" 0:16 (6 ининга)
"Академици" - "Лъвове" отложен за 12.VII
Неделя
"Юнак" - "Атлетик" 21:8 (7 ининга)
"Блус" - "Койоти" 9:6
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|З
|Коеф.
|1. "Блус"
|11
|0
|1.000
|2. "Койоти"
|5
|4
|.556
|3. "Лъвове"
|3
|4
|.429
|4. "Юнак"
|4
|6
|.400
|5. "Академици"
|3
|5
|.375
|6. "Бизони"
|3
|6
|.333
|7. "Атлетик"
|2
|6
|.250