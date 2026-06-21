"Юнак" се внедри в четворката с два нокаута

ФотоБългария Качването на Пламен Големанов на питчерския хълм за "Юнак" в неделя постепенно стабилизира играта на отбора и спомогна за бурния обрат срещу "Атлетик".

Две изразителни победи изстреляха "Юнак" (София) от последното място директно в Топ 4 на временното класиране в бейзболното първенство. В осмия състезателен уикенд от редовния сезон "червените" спечелиха и двата мача от столичното дерби с "Атлетик" (София) с нокаути на ст. "Диана".

В събота резултатът беше фиксиран на 11:0 в 7-ия ининг след питчерски дуел между Венцислав Иванов за "атлетите" и Илиан Драгоев за "юнаците". Самият Драгоев подпомогна каузата си и с хоумрън в нападение, а с двойни хитове се отличиха Димитър Ганчев и Боян Бояджиев.

24 часа по-късно изглеждаше, че "зелените" ще вземат реванш, след като поведоха с 8:0 за първите два ининга. Смяна на питчерското възвишение за "Юнак", при която Пламен Големанов пое топката от Димитър Ганчев в началото на 3-тия, обаче тотално обърна посоката и двубоят приключи в 7-ия с разлика от 21:8.

Само в третото си нападение "червените" навъртяха 11 точки срещу стартера на "Атлетик" Алекс Йонин и заменилия го при два аута Румен Лачев. В следващите четири ининга домакините отбелязаха още 10 пъти, като с хоумрън отново допринесе Драгоев. Двойни хитове пък удариха Петър Ганчев и Цветелин Миладинов, за когото това беше едва второ излизане на бат при мъжете, при това именно срещу отбора, в който преди 4 г. се запали по бейзбола.

За "Атлетик" двоен хоумрън произведе Петър Дерменджиев. Александър Горрин пък се открои с двоен хит.

Нови две победи през уикенда постигна и шампионът "София Блус". Носителят на требъл в седем от последните осем години срази "Койоти" (Дупница) с 16:0 за 6 ининга като гост на ст. "Левски" в събота и с 9:6 като домакин на ст. "Октомври" в Студентски град в неделя.

Така "блусарите" (11-0) подпечатаха и на теория първото си място в редовната фаза и си гарантираха домакинско предимство в плейофите. Именно "койотите" (5-4) преди този кръг бяха единствените в позиция да застрашат лидерството на хегемона, но за целта трябваше да спечелят и двата мача.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 8 (20-21 юни)

Събота

"Атлетик" - "Юнак" 0:11 (7 ининга)

"Койоти" - "Блус" 0:16 (6 ининга)

"Академици" - "Лъвове" отложен за 12.VII

Неделя

"Юнак" - "Атлетик" 21:8 (7 ининга)

"Блус" - "Койоти" 9:6

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