България се класира за първото си европейско първенство по бейзбол

ФотоБългария Бейзболистите от националния отбор на България позират пред електронното табло на ст. "Портър Фийлд" в Благоевград, увековечило историческата победа над Словения.

Четири десетилетия след съвременното навлизане на бейзбола в България мъжкият национален отбор се пребори за участие на първото си европейско първенство. Селекцията ни спечели квалификационния турнир в Група Б, на който беше домакин в Благоевград, и заслужи място сред 16-те финалисти на Евро 2027 в германския град Регенсбург.

В днешния финал на ст. "Портър Фийлд" в парка "Бачиново" българските бейзболисти надиграха категорично състава на Словения с 13:7, макар да изостанаха с 0:3 в 1-вия ининг. Тимът ни беше поведен от питчера Евгений Черноземски, който смени стартера Панайот Жълтов още след първия аут и затвори мача от възвишението, изработвайки 8 ининга и 2/3 със 7 страйкаута, 4 бази за боли, 6 хита и 4 точки.

Черноземски се открои и в нападение, батирайки 2 от 5 с 5 RBI, включително голям шлем - хоумрън при пълни бази на 2 аута във 2-рия ининг. С по 2 RBI допринесоха Димитър Насъпов, Николай Каращранов и Майкъл Чавдаров, а по една точка за историческата победа вкараха Панайот Жълтов и влезлият като резерва Теодор Димитров.

В титулярния състав днес започнаха още Георги Георгиев, Мартин Андонов, Петър Петров и Алекс Йонин. Останалите герои, които класираха България на първия ѝ шампионат на Стария континент, бяха Стефан Бешков, Викторио Величков, Мартин Желев, Теодор Каракашев, Мартин Митев, Костадин Мутафчиев, Николай Мутафчиев, Йордан Пейчовски, Петьо Петков, Кристиян Тодоров и Мартин Шопски.

Играещ мениджър и главен треньор беше Стефан Бешков, а като коучове му помагаха Димитър Насъпов и Ясен Неделчев. По пътя си към финала "лъвовете" не допуснаха нито една загуба, побеждавайки последователно Сърбия с 10:5, Словения с 6:3, Финландия с 10:8 и Румъния с 22:7 в 6-инингов нокаут - единствения преждевременно приключил мач през цялата седмица в 5-странния турнир.

С класирането си за финалите България се превърна в 23-тата различна държава, която ще участва на европейското първенство по бейзбол в 73-годишната му история. Останалите тимове в Топ 16 за турнира в Регенсбург 2027 са защитаващият титлата си Нидерландия, Италия, Чехия, Испания, Германия, Великобритания, Израел, Хърватия, Австрия, Швеция, Швейцария, Франция, Белгия, Гърция и другият квалификант Словакия.