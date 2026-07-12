Съдбата на Финалната четворка е в ръцете на "Атлетик"

ФотоБългария Двете победи на "Койоти" срещу "Академици" в редовния сезон може да осигурят място на дупничани в плейофите - ако столичани не спечелят последния си мач в отложеното градско дерби с "Атлетик".

"Атлетик" (София) няма да участва в плейофите на бейзболното първенство, но държи в ръцете си ключа към Финалната четворка и схемата на 1/2-финалите. Развръзката в редовния сезон ще настъпи едва след последния възможен мач. От него зависи съдбата на три отбора, като един от тях със сигурност ще остане извън елиминациите.

През изминалия уикенд се изиграха три от общо четирите отложени в хода на шампионата срещи, но те дадоха само частични отговори на въпросителните в Топ 4. Най-напред стана сигурно, че на второ място зад "София Блус" (12-0) ще завърши "НСА-Лъвове" (7-5), след като тимът на Спортната академия се разправи с директния си конкурент "Академици" (София) с 26:2 в 6-инингов нокаут като гост на ст. "Октомври".

Часове по-късно се изясни, че рекордьорът на България "Бизони" (Благоевград) влиза в четворката в последния възможен момент. 22-кратните шампиони нанесоха двоен погром на "Атлетик", печелейки дабълхедъра на своя ст. "Портър Фийлд" със сумарна разлика 31:0 за общо 9 ининга - 10:0 в 5-ия и 21:0 в 4-тия.

Благоевградчани се изкачиха на трета позиция във временното класиране с актив 6-6 и мач повече от "академиците" (5-6), които към момента са четвърти. На пето място пък слезе "Койоти" (Дупница) с баланс 5-7, който също може да се окаже достатъчен за място в плейофите за титлата.

Вече всичко зависи от заключителната среща между "Академици" и "Атлетик", която по програма трябваше да се състои на 27 юни, а сега ѝ се търси ново място в летния календар. Ако "студентите" я спечелят, те ще изместят "бизоните" от третото място заради предимство в директните двубои. Ако обаче я загубят, ще изпаднат от Final 4 заради двете си поражения в директните мачове с "койотите", които пък тогава ще влязат в схемата на елиминациите под №4.

Това означава, че на 1/2-финалите "Блус" ще се изправи срещу "Бизони" или "Койоти", а възможните съперници на НСА са "Академици" и "Бизони". И решението на загадката зависи от "Атлетик" (2-9), който със сигурност ще завърши на последното 7-о място.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Отложени мачове

Неделя, 12 юли

"Академици" - "Лъвове" 2:26 ( 6 ининга)

"Бизони" - "Атлетик" 10:0 (5 ининга, ДХ)

"Атлетик" - "Бизони" 0:21 (4 ининга, ДХ)

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