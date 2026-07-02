Битката за плейофите в бейзбола съвсем се завърза

ФотоБългария Отборът на "Академици" (София) позира по нетрадиционен начин в инфилда на ст. "Диана" след победата си над "НСА-Лъвове" в неделя, изкачила най-стария български клуб от 5-о на 3-то място във временното класиране на бейзболното първенство.

Редовният сезон в българското бейзболно първенство на практика свърши, но интригата за три от четирите места в плейофите за титлата остава с пълна сила. Причината са четири отложени мача, преди изиграването на които няма да е ясно кой срещу кого ще се изправи на 1/2-финалите.

Към момента единственото сигурно е, че шампионът от последните осем сезона "София Блус" отново ще бъде поставен под №1 в схемата на елиминациите. Столичани завършиха първата фаза с безупречния баланс 12-0, след като в заключителния 10-и състезателен уикенд постигнаха поредния си нокаут. "Блусарите" победиха съгражданите си от "Юнак" с 15:0 за 5 ининга, като питчерът Стефан Бешков затвори "ноу хитър" на ст. "Диана" в кв. "Дианабад".

Две победи в събота и неделя извоюва друг столичен отбор - "Академици" (София). "Студентите" първо осъществиха обрат от 0:6 до 9:6 срещу "Атлетик" (София), а после разгромиха "НСА-Лъвове" (София) с 15:7.

В съботния двубой на питчерското възвишение един срещу друг започнаха Николай Мутафчиев за "академиците" и Венцислав Иванов за "атлетите", но посоката се обърна, след като двамата бяха заменени съответно от Сиро Морийо и Ангел Лозанов.

В неделя пък венецуелецът Морийо изкара цял мач на хълма, като за двата дни хвърля общо 15 ининга. За "лъвовете" стартира американецът Ториан Лоуъри-Уайт, който беше заменен в 6-ия ининг от Мартин Желев. За финалната защита топката за НСА пое Данаил Тренев, който пусна последните 4 точки в мача.

Благодарение на двата си успеха "Академици" (5-5) се изкачи от пета на трета позиция в класирането. "Лъвовете" (6-5) пък запазиха второто си място, след като в събота нокаутираха "Койоти" (Дупница) с 20:6 като гости и свалиха съперника си на четвърто с актив 5-7.

Окончателното разпределение на местата във Финалната четворка ще стане ясно след изиграването на отложените срещи. Шанс да влезе в Топ 4 има и рекордьорът с 22 титли на България "Бизони" (Благоевград), който към момента е пети с актив 4-6 (вж. пълното класиране по-долу).

Развръзката ще настъпи след двете срещи между "Бизони" и "Атлетик" (които ще бъдат изиграни като дабълхедър на терена на благоевградчани на 12 юли) и двубоите "Академици" - "Лъвове" (също на 12 юли) и "Академици" - "Атлетик" (не е насрочена дата).

ЕВРО 2026 ЗА U12 В СОФИЯ

За втори път в почти 40-годишната история на българския бейзбол София ще бъде домакин на европейско първенство за деца до 12 години. От 6 до 11 юли на терена в Студентски град ще се проведе шампионатът на Стария континент в група Б с участието на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна.

Церемонията по откриване на Евро 2026 U12 ще се състои в понеделник от 17:30 ч. на основното игрище на комплекс за бейзбол и софтбол "Октомври" (между ХТМУ и ТУ) и ще бъде последвана от мача между отборите на България и Беларус.

За участие в церемонията са поканени председателят на БОК Весела Лечева и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, посланиците на страните участници, кметовете на Столична община и район "Студентски".

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 10 (4-5 юли)

Събота

"Атлетик" - "Академици" 6:9

"Койоти" - "Лъвове" 6:20 (7 ининга)

Неделя

"Лъвове" - "Академици" 7:15

"Блус" - "Юнак" 15:0 (5 ининга)

КЛАСИРАНЕ