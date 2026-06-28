"Бизони" пренареди Топ 4 с нокаут срещу регионалния съперник

Рекордьорът в българския бейзбол "Бизони" (Благоевград) взе подобаващ реванш от регионалния си съперник "Койоти" (Дупница) за тежката загуба на старта на сезона. 22-кратните шампиони спечелиха домакинството си от 9-ия състезателен уикенд с 19:4 само за 5 ининга.
Така благоевградчани заличиха и обърнаха в своя полза точковата разлика в директния двубой, след като бяха нокаутирани с 6:17 за 7 ининга като гости на дупничани в откриващия кръг. Сега вече те ще имат предимство, в случай че двата тима завършат с еднакъв баланс в редовната фаза.
С успеха си в неделя "бизоните" (4-6) влязоха в Топ 4 и пренаредиха временното класиране в челото. "Койотите" (5-6) слязоха от второ на трето място, след като в събота допуснаха поражение срещу още един от преките си конкуренти - "НСА-Лъвове" (5-4), с 10:13 в София.
Гостите от Дупница водеха в резултата на ст. "Октомври", преди хоумръни на Панайот Жълтов и Данаил Тренев (голям шлем) да обърнат посоката. За гостите хоумрън удари Георги Тренков. В неделя "лъвовете" победиха и столичния си съперник "Юнак" с 8:3 и се изкачиха на втора позиция. Илиан Драгоев хвърля за "червените", а Лукас Бернард за НСА. Хоумръни за успеха удариха Панайот Жълтов и Хесус Ласарио.
Ден по-късно обаче от "Юнак" съобщиха, че ще внесат контестация в спортно-техническата комисия (СТК) към федерацията (БФБС) и ще претендират за служебна победа заради, по думите им, нередовно картотекирани състезатели в състава на "Лъвове". СТК тепърва ще заседава по казуса.
Така или иначе, интригата за разпределението на местата в плейофите ще се запази до последния възможен момент, тъй като шанс да се изкачат в четворката и да играят на 1/2-финалите имат всички отбори, включително софийските "Академици" (3-5) и "Атлетик" (2-6). Единствено сигурно е, че под №1 в схемата на елиминациите ще бъде поставен шампионът от последните 8 сезона "София Блус" (11-0).
БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026
Уикенд 9 (27-28 юни)
Събота
"Лъвове" - "Койоти" 13:10
"Академици" - "Атлетик" отложен
Неделя
"Лъвове" - "Юнак" 8:3
"Бизони" - "Койоти" 19:4 (5 ининга)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|З
|Коеф.
|1. "Блус"
|11
|0
|1.000
|2. "Лъвове"
|5
|4
|.556
|3. "Койоти"
|5
|6
|.455
|4. "Бизони"
|4
|6
|.400
|5. "Академици"
|3
|5
|.375
|6. "Юнак"
|4
|7
|.364
|7. "Атлетик"
|2
|6
|.250