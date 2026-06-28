"Бизони" пренареди Топ 4 с нокаут срещу регионалния съперник

Иван Делчев Момент от мача между "Бизони" и "Койоти" на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново" в неделния следобед.

Рекордьорът в българския бейзбол "Бизони" (Благоевград) взе подобаващ реванш от регионалния си съперник "Койоти" (Дупница) за тежката загуба на старта на сезона. 22-кратните шампиони спечелиха домакинството си от 9-ия състезателен уикенд с 19:4 само за 5 ининга.

Така благоевградчани заличиха и обърнаха в своя полза точковата разлика в директния двубой, след като бяха нокаутирани с 6:17 за 7 ининга като гости на дупничани в откриващия кръг. Сега вече те ще имат предимство, в случай че двата тима завършат с еднакъв баланс в редовната фаза.

С успеха си в неделя "бизоните" (4-6) влязоха в Топ 4 и пренаредиха временното класиране в челото. "Койотите" (5-6) слязоха от второ на трето място, след като в събота допуснаха поражение срещу още един от преките си конкуренти - "НСА-Лъвове" (5-4), с 10:13 в София.

Гостите от Дупница водеха в резултата на ст. "Октомври", преди хоумръни на Панайот Жълтов и Данаил Тренев (голям шлем) да обърнат посоката. За гостите хоумрън удари Георги Тренков. В неделя "лъвовете" победиха и столичния си съперник "Юнак" с 8:3 и се изкачиха на втора позиция. Илиан Драгоев хвърля за "червените", а Лукас Бернард за НСА. Хоумръни за успеха удариха Панайот Жълтов и Хесус Ласарио.

Ден по-късно обаче от "Юнак" съобщиха, че ще внесат контестация в спортно-техническата комисия (СТК) към федерацията (БФБС) и ще претендират за служебна победа заради, по думите им, нередовно картотекирани състезатели в състава на "Лъвове". СТК тепърва ще заседава по казуса.

Така или иначе, интригата за разпределението на местата в плейофите ще се запази до последния възможен момент, тъй като шанс да се изкачат в четворката и да играят на 1/2-финалите имат всички отбори, включително софийските "Академици" (3-5) и "Атлетик" (2-6). Единствено сигурно е, че под №1 в схемата на елиминациите ще бъде поставен шампионът от последните 8 сезона "София Блус" (11-0).

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 9 (27-28 юни)

Събота

"Лъвове" - "Койоти" 13:10

"Академици" - "Атлетик" отложен

Неделя

"Лъвове" - "Юнак" 8:3

"Бизони" - "Койоти" 19:4 (5 ининга)

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