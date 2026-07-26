Най-старият клуб изпадна болезнено от плейофите

По съкрушителен начин приключи редовният сезон за най-стария клуб в българския бейзбол - "Академици" (София). Столичани се нуждаеха от задължителна победа в отложения мач срещу съгражданите си от "Атлетик", за да участват във Финалната четворка. Вместо това "студентите" понесоха разгром с 2:17 за 7 ининга като домакини в градското дерби на ст. "Октомври" и изпаднаха от плейофите за титлата в мъжкото първенство.

При това "академиците" загубиха катастрофално срещу отбор, който отдавна се беше простил и с теоретичните шансове да влезе в Топ 4. Въпреки звучния успех "атлетите" завършват първата фаза от шампионата на последно място и ще играят в баражите за разпределяне на позициите от 5-а до 7-а в крайното класиране за 2026 г. Техни съперници ще бъдат други два софийски тима - "Академици" и "Юнак".

Повод да почерпят "Атлетик" имат бейзболистите на "Койоти" (Дупница), чийто тим се оказа печеливш от болезнената развръзка за "Академици". Именно дупничани се изкачиха на 4-то място в окончателното подреждане на редовния сезон и попълниха схемата на елиминациите. Двата отбора завършиха с еднакъв баланс (по 5 победи и 7 загуби), но "койотите" спечелиха и двата мача от директното съперничество със "студентите" (вж. класирането по-долу).

Така на 1/2-финалите във формат "2 от 3" един срещу друг ще се изправят №1 "София Блус" - №4 "Койоти" и №2 "НСА-Лъвове" (София) - №3 "Бизони" (Благоевград). Любопитното е, че това е дословно повторение на решетката от 2025 г. Тогава столичани и благоевградчани затвориха безмилостно сериите си с по 2-0 победи, а впоследствие "блусарите" спечелиха 8-ата си поредна и общо 9-а титла в клубната история.

Плейофите започват през септември, като конкретните дати ще бъдат обявени допълнително от спортно-техническата комисия (СТК) към федерацията (БФБС). Домакинско предимство в първия и евентуално решаващия трети мач от полуфиналите ще имат двата софийски отбора заради по-предните си позиции в класирането.

ЕВРО 2026

През тази седмица България ще бъде домакин на европейското първенство по бейзбол за мъже в Група Б, което реално представлява квалификация за същинския шампионат на Стария континент догодина. На ст. "Портър Фийлд" в Благоевград националният ни отбор ще се изправи последователно срещу тимовете на Сърбия (27.VII), Словения (29.VII), Финландия (30.VII) и Румъния (31.VII).

След мачове всеки срещу всеки от понеделник до петък, в събота (1.VIII) двата най-добри измежду участващите пет отбора ще се срещнат още веднъж във финал помежду си. Крайният победител ще се класира за Евро 2027 в Германия.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Отложен мач

Събота, 25 юли

"Академици" - "Атлетик" 2:17 (7 ининга)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Отбор П З Коеф. 1. "Блус" 12 0 1.000 2. "Лъвове" 7 5 .583 3. "Бизони" 6 6 .500 4. "Койоти" 5 7 .417 5. "Академици" 5 7 .417 6. "Юнак" 4 8 .333 7. "Атлетик" 3 9 .250

ПЛЕЙОФИ



1/2-финали (2 от 3)

"София Блус" - "Койоти" (Дупница)

"НСА-Лъвове" (София) - "Бизони" (Благоевград)