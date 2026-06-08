НСА не успя да се пребори за втора BG евроквота

Бронзовият медалист от 2025 г. "НСА-Лъвове" постигна само една победа в квалификацията за Купата на федерацията и не можа да осигури втора квота за България в евротурнирите по бейзбол. В унгарския град Яносоморя отборът на Спортната академия "Васил Левски" допусна три поражения в груповата фаза и след това спечели двубоя с последния от другия поток.

В група А "лъвовете" отстъпиха последователно с 2:5 пред финландския "Пуумат" (Хелзинки), с 2:4 пред литовския "Утенос Титанай" и с 5:25 само за 3 ининга срещу норвежкия "Кристиансанд Сънс" (на това ниво в състезанията под егидата на WBSC-Европа мачовете се провеждат в 7-инингов формат с нокаути след 3-тия и след 5-ия). В плейофите срещу тимовете от група В НСА се наложи над украинския "Киев" с 11:6 и зае предпоследното 7-о място в квалификационния турнир.

Въпреки слабото като резултати представяне българският отбор излъчи двама от водещите бейзболисти по статистически показатели в надпреварата. Панайот Жълтов и Николай Мутафчиев влязоха в челото и на трите основни батерски класации - по среден коефициент (AVG), слъгинг (SLG) и стигане на база (OBP).

В подреждането по AVG Жълтов е първи с .636 (7 от 11 с 2 хоумръна, 1 троен хит, 2 бази за боли и 4 RBI), а Мутафчиев дели четвърта позиция с .500 (3 от 6 с 1 хоумрън, 1 двоен хит, 3 бази за боли и 6 RBI). По SLG Жълтов дели първо място с румънеца Корнел Краснян с 1.364, а Мутафчиев е трети с 1.167. А по ОBP Жълтов и Мутафчиев са първи и втори съответно със .714 и .667.

През тази седмица шампионът "София Блус" ще участва в турнира за Купата на федерацията в Търнава (Словакия). Целта на столичани е да запазят мястото на България в третата по сила континентална клубна надпревара за 2027 г. и евентуално да атакуват влизане в по-горното ниво за следващия сезон - за Купата на конфедерацията.

У НАС

През изминалия уикенд се изиграха четири мача от Българската бейзболна лига. В шестия кръг от редовния сезон 22-кратният шампион "Бизони" (Благоевград) постигна две изразителни победи срещу "Юнак" (София) и се отлепи от дъното на класирането.

Рекордьорът по титли спечели домакинството си с 18:1 в 5-инингов нокаут в събота и се наложи с 15:6 като гост в столицата в неделя. Така "бизоните" се изкачиха от последното 7-о на 4-то място във временното подреждане с актив 3-6.

Регионалният им съперник "Койоти" (Дупница) пък продължава да заема втора позиция с баланс 5-2, след като през уикенда си размени по един успех с "Атлетик" (София). Мачът в събота на дупнишкия ст. "Левски" завърши с домакински нокаут с 18:8 за 7 ининга, а в неделя на ст. "Диана" в столичния кв. "Дианабад" софиянци отговориха с 16:10 в своя полза.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 6 (6-7 юни)

Събота

"Койоти" - "Атлетик" 18:8 (7 ининга)

"Бизони" - "Юнак" 18:1 (5 ининга)

Неделя

"Атлетик" - "Койоти" 16:10

"Юнак" - "Бизони" 6:15

КЛАСИРАНЕ