Благоевград е в нокдаун след визитата от "Блус"

Данаил Георгиев Вторият бейзмен на "София Блус" Александър Насъпов се е разтегнал максимално, за да улови топката, подадена му от питчера Теодор Каракашев, за да постави начало на успешен дабъл плей, завършил с аут при първия бейзмен Петър Груев.

Недосегаемият някога отбор на "Бизони" (Благоевград) е пред угрозата да пропусне плейофите за титлата в бейзболното първенство за първи път в клубната история. Причината е, че за втора поредна седмица 22-кратният шампион и рекордьор на България изигра два мача у дома и не спечели нито един от тях.

След като в четвъртия кръг от редовния сезон загубиха два пъти в дабълхедър срещу "Академици" (София), в петия състезателен уикенд "бизоните" бяха двойно победени и от съвременния постоянен притежател на титлата "София Блус". Столичани се наложиха с 8:5 като гости и с 3:1 като домакини в два 7-инингови двубоя на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

И двете срещи бяха много качествени и предложиха на зрителите истински стойностни бейзболни емоции, подобаващи за двата най-добри тима в страната през последното десетилетие. Общо шестима питчери се качиха на възвишението - Теодор Каракашев и Евгений Черноземски осигуриха първата от двете победи на "блусарите" срещу Теодор Димитров, а за втория успех се погрижи Стефан Бешков, срещу когото се изправиха Мартин Шопски и Петър Петров.



Стартиращият питчер на "Бизони" Теодор Димитров хвърля от възвишението на ст. "Портър Фийлд" под зоркия поглед на коуча на "Блус" на първа база Стефан Бешков. Снимка: Данаил Георгиев

След общо седем изиграни мача през 2026 г. "Бизони" има една-единствена победа и заема последното 7-о място във временното класиране. Това е най-слабият старт на сезон в 34-годишната история на клуба. Предишното най-лошо начало на първенството беше през 2025 г., когато благоевградчани започнаха с актив 1-5. Тогава те взеха 5 от следващите си 6 мача и се класираха за 1/2-финалите като трети в първата фаза.

Сега отборът ще трябва да спечели всички оставащи пет двубоя, за да завърши с равен баланс и да се надява на място в Топ 4. Програмата на Благоевград до края на редовния сезон включва разменени домакинства със софийските "Юнак" и "Атлетик" и домакинско дерби с регионалния съперник "Койоти" (Дупница).

Именно дупничани в момента крачат най-уверено към плейофите заедно с лидера "Блус" (9-0). През изминалия уикенд "койотите" спечелиха две свръхдраматични победи срещу "Академици", осъществявайки кой от кой по-нереални обрати.



Нападенията на "Койоти" и "Академици" си размениха общо 61 точки в двата мача в Дупница и София през уикенда. Снимка: ФотоБългария

В събота на ст. "Левски" в Дупница домакините изоставаха с 2:13 в 4-тия ининг и с 5:16 в 7-ия и гостите от столицата се бяха устремили към нокаут. С 3 точки в затварянето на частта срещу Юрий Алкалай атаката на "Койоти" предотврати преждевременния край на мача, а в 8-ия и 9-ия отбеляза още 11 пъти срещу Костадин Мутафчиев, Богдан Ников и разпиляната защита зад гърба им и в крайна сметка двубоят приключи с резултат 19:17.

Ответният мач на ст. "Октомври" в Студентски град в неделя донесе още 25 разменени точки, увеличавайки общата резултатност от двете срещи на 61. Отново "академиците" бяха тези, които започнаха ударно и поведоха с 6:0 след 2-рия ининг. Впоследствие обаче питчерът на "койотите" Кирил Ананиев намери ритъма си на хълма, а същевременно нападението на гостите разкри топката на венецуелския стартер на домакините Сиро Морийо и отново се стигна до пълен обрат - 13:12 за дупничани, подпечатано от Йордан Пейчовски с една защита като клоузър.

С актив 4-1 "Койоти" се движат уверено втори в класирането, а "Академици" (2-4) отстъпиха с една позиция до четвъртото място.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 5 (30-31 май)

Събота

"Койоти" - "Академици" 19:17

Неделя

"Академици" - "Койоти" 12:13

"Бизони" - "Блус" 5:8 (7 ининга, ДХ)

"Блус" - "Бизони" 3:1 (7 ининга, ДХ)

КЛАСИРАНЕ