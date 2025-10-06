Медия без
ММС загуби 9 млн. лв. от спортни имоти само за година

И трите държавни дружества все така работят на загуба и тя надхвърли 87 млн. лв.

Днес, 06:33
Стадион "Васил Левски" е в активите на най-губещото държавно дружество "Национална спортна база" ЕАД.
Почти 9 млн. лв. е загубила държавата, в лицето на министерството на младежта и спорта (ММС), от спортните си имоти. Трите дружества, контролиращи и стопанисващи най-значимите спортни съоръжения в България, продължават да трупат милионни загуби, показват годишните им финансови отчети.

Независимо какви промени в техните ръководства прави или не прави принципалът ММС, и "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), и "Академика 2011" ЕАД, и "Сердика спортни имоти" ЕАД (ССИ) така и не успяват да излязат на зелено в своята дейност. И общата им загуба възлиза на точно 87 169 817 лв.

 

НСБ държи рекорда с 64 866 000 лв.

"Национална спортна база" ЕАД стопанисва най-големите спортни съоръжения у нас, сред които националния стадион "Васил Левски", "Арена София", високопланинския комплекс в Белмекен, националните ветроходни бази в Несебър и на яз. Искър, гребните бази на яз. Пчелина, яз. Кърджали и на езерото Панчарево, залите на ст. "Раковски" в столицата, ски база в Боровец, конна база "Хан Аспарух", плувната база в столичния кв. "Дианабад", 51% от "Арена Русе" и още много други.

И въпреки това не печели. Като дежа вю звучи заключението в доклада на одитора Стоянка Иванова, че "собственият капитал е по-нисък от размера на вписания акционерен капитал към 31.12.2024". Същото изречение срещаме и в последните няколко годишни одита на НСБ.

Конкретните числа сочат, че към 31 декември 2023 г. дружеството е имало натрупани загуби от дейността си в размер на 60 977 000 лв. Година по-късно общата загуба е вече 64 866 000 лв., т.е. само за 2024-а НСБ е на минус с 3 889 000. Към тази сума се добавят и 80 000 лв. от т.нар. актюерски загуби и тя става близо 4 млн. лв (3 969 000). 

В консолидирания доклад личат 17% повече приходи от основна дейност спрямо 2023 г. - общо 15 567 000 лв. От тях най-голямо перо е даването под наем на зали и съоръжения (12 528 000 лв.), следват хотелски услуги и настаняване (1 929 000), външни финансирания (705 000) и други (405 000). 

Тези повече приходи обаче така и не покриват разходите, които са 19 764 000 лв. (през 2023-а са били 18 539 000 лв.). 

В крайна сметка т.нар. всеобхватна загуба на НСБ е дори доста над 4 млн. лв. (4 747 000 лв.), тъй като годишният финансов отчет включва в нея и т.нар. неконтролиращо участие (напр. НСБ има само 51% дял в губещата зала "Арена Русе"), от което минусът е 787 000 лв. Все пак това е малко по-добър показател спрямо 2023 г., когато всеобхватната загуба на НСБ беше 5 802 000 лв.

Общият собствен капитал на дружеството обаче е намалял на 198 126 000 лв. (202 873 000 лв. година по-рано), общите активи също са надолу - 208 752 000 лв. (213 179 000 лв. през 2023-а). Пасивите пък са се увеличили до 10 626 000 лв., с 320 000 лв. повече от 2023 г.

Консолидираният доклад показва леко подобряване на рентабилността на разходите спрямо приходите. Дружеството продължава харчи повече, отколкото получава - 1.27 лв. на всеки 1 лв. приход. Но и тук имаме леко подобрен показател спрямо 2023 г., когато съотношението беше 1.40/1.00.

На този фон от Съвета на директорите (Елена Тодоровска, Пламен Манолов, Анатоли Илиев, Йордан Йовчев и Антон Попов) отчитат, че през 2024 г. "са извършени изцяло инвестиционни програми и са отчетени реализирани инвестиции в размер на 4 748 000 лв." и добавят, че "се очаква ръст на приходите в разумни граници", а политиката е ориентирана към подобряване на условията в стопанисваните спортни обекти, за да може НСБ да запази лидерските си позиции на пазара.

 

"Сердика спортни имоти" потъна с още 3.1 млн. лв. 

Това е най-новото дружество под шапката на ММС. ССИ бе създадено на 20 септември 2017 г., с регистриран капитал от 117 063 667 лв. То притежава на практика всички бивши имоти на ЦСКА, включително и рушащия се плувен комплекс "Червено знаме". Негова собственост е и ст. "Българска армия", чийто терен (оценен на 28 498 000 лв.) бе апортиран в смесеното публично-частно "Спортни имоти Българска армия" АД (то участва с парична вноска от 28 498 000 лв.), строящо новия стадион на футболния ЦСКА.

За "Сердика спортни имоти" в Централния бюджет за 2025-2028 г. са заложени 40 млн. лв. "за модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения".

Обаче в предходната 2024 г. дружеството с нищо не е показало, че може да стопанисва имотите си кадърно и е натрупало поредна годишна загуба - 3 143 000 лв. Това е с над 1 млн. лв. повече от минуса от дейността му през 2023 г. (2 093 000 лв.).

Според годишния финансов отчет най-голям срив има в приходите от основна дейност - едва 467 000 лв. срещу 5 977 000 през 2023 г. Това се компенсира донякъде от останалите дейности, но въпреки всичко фактът е налице - към 31 декември 2024 г. чистата стойност на дружеството възлиза на 103 386 000 лв., доста под стойността на регистрирания акционерен капитал от 117 063 667 лв.

ССИ има и тревожни показатели на ликвидност - под 1.00, т.е. наличните средства са по-малки от задълженията. И общата, и бързата, и незабавната ликвидност са с коефициент 0.85, след като година по-рано са били по 1.21.

Накратко: За 8 г. съществуване "Сердика спортни имоти" е натрупало загуба от 13 678 000 лв. (от тях 3 143 000 лв. само през 2024 г.

В светлината на този милионен минус Съветът на директорите в състав Александра Левянска (председател), Слави Иванов и Сашко Везенков е записал в отчета единствено, че "ръководството наблюдава тези процеси и полага усилие за подобрение на резултата".

 

"Академика 2011" също подгони минус от 10 млн. лв.

Това дружество, създадено на 15 септември 2011 г. от сливането на други две - "Академика 2000" и "Академика Спорт", стопанисва общо 17 апетитни имота. Сред тях са Зимният дворец на спорта в София, скандалната "Арена Бургас", залите "Христо Ботев" и "Асикс Арена", Националния тенис център в Борисовата градина и тенис комплексът "Мир и дружба" в столицата, гребната база в Панчарево, студентско общежитие, студентски стол и др.

Въпреки това и то единствено увеличава загубите си, които гонят вече 10 млн. лв. През 2023 г. "Академика 2011" натрупа минус от 674 000 лв., а към 31 декември 2024-а отчита още 1 085 000 загубени лева. 

В крайна сметка годишният финансов отчет показва, че от вписания акционерен капитал в размер на 103 132 817 лв. към края на 2024 г. собственият капитал е 94 507 000 лв., т.е. губят се едни 8 625 817 лв. вследствие дейността на дружеството от създаването му преди 14 г.

Дълготрайни активи на "Академика 2011" към 31 декември 2024 г. са надолу - 101 359 000 лв., при 102 390 000 през 2023-а; краткотрайните също са намалели - 6 197 000 лв., в сравнение с 6 835 000 година по-рано.

Въпреки това тричленният Съвет на директорите (Иван Терзийски, Петър Петров, Мартин Станчев) е записал като краткосрочна цел закупуване на допълнително оборудване за придобилата скандална слава с харчовете по нея "Арена Бургас", "за изпълнение на спортни мероприятия, състезания, развлекателни събития".

А в дългосрочен план е заложено да се направи основен ремонт на козирката и трибуните на ст."Академик" в София, подмяна на техниката в Зимния дворец на спорта, и... още веднъж: "закупуване на оборудване и техника, необходима за правилна и качествена експлоатация на "Арена Бургас". Вероятно за тези цели ще отидат записаните в централния бюджет 12 млн. лв. помощ за "Академика 2011".

Национална спортна база, Академика 2011, Сердика спортни имоти

