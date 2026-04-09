И загуба от 33 млн. лв. не бутна шефа на "Национална спортна база"

БГНЕС архив Пламен Манолов (на заден план) бе "наследен" от Красен Кралев като шеф на НСБ и остана на поста си и при двата му мандата като спортен министър.

Установени са "доста тревожни тенденции в управленския подход", които показват, че има "изключително неработещ механизъм за управление".

"Говорим за сериозна безстопанственост. Моделът е тотално объркан, а дали не е и нарочен [...] Аз съм длъжен като човек, който трябва да пази обществения интерес - трябва да се вземат много спешни мерки. Или управлението е много лошо и некадърно, или това е целенасочено".

Това са констатации на служебния спортен министър Димитър Илиев при гостуване в подкаста на "Спортал" на 3 април - деня, в който бяха финализирани промените в трите държавни дружества, стопанисващи големите спортни имоти на България.

Илиев уволни голяма част от досегашните ръководства на "Национална спортна база" ЕАД, "Сердика спортни имоти" ЕАД и "Академика 2011" ЕАД и в това има резон, защото дружествата само през 2025 г. са загубили общо 7.308 млн. лв. Но прави впечатление, че трима от 11-те членове на Съветите на директорите им си запазиха постовете - Пламен Манолов, Йордан Йовчев и Сашко Везенков. И ако наистина "говорим за сериозна безстопанственост" и "изключително неработещ механизъм за управление", това действие на министър Димитър Илиев буди недоумение.

Това важи особено за изп. директор на "Национална спортна база" (НСБ), което стопанисва най-големите спортни съоръжения у нас, сред които ст. "Васил Левски", зала "Арена София", високопланинския комплекс в Белмекен, ветроходните бази в Несебър и на яз. "Искър", гребните бази на яз. "Пчелина", яз. "Кърджали" и на езерото Панчарево, залите на ст. "Раковски" (Сф), ски базата в Боровец, конната "Хан Аспарух", плувната в столичния кв. "Дианабад", 51% от "Арена Русе" и още много други.

Повече от десетилетие, с малки прекъсвания, оперативен шеф на НСБ, т. е. отговарящ пряко за дейността на дружеството е Пламен Манолов. Той бе назначен за изп. директор в края на октомври 2014 г. от служебния спортен министър Евгения Раданова (при президента Росен Плевнелиев и премиера Георги Близнашки). Само седмица по-късно министър вече бе Красен Кралев (ГЕРБ), който го остави. Манолов запази поста и при служебния министър (и настоящ зам.-министър) Даниела Дашева (януари-май 2017 г.), и при втория мандат на Кралев, и при двата служебни мандата на Андрей Кузманов.

За тези близо 7 г. НСБ под оперативното ръководство Манолов неизменно е на загуба - между 3 и 4.2 млн. лв. годишно.

Чак когато спортен министър стана Радостин Василев (тогава в ИТН), Манолов бе уволнен (17 март 2022 г.). Но след 2 г. бе върнат на най-важната позиция в НСБ - на 23 май 2024 г. от служебния министър Георги Глушков. Дружеството си остана на загуба и при Глушков, и при следващия принципал - Иван Пешев. А сега Манолов си запази поста и при Димитър Илиев въпреки работата "на червено" и въпреки констатациите на министъра за тотална безстопанственост и за нуждата от взимане на спешни мерки.

В крайна сметка общата загуба на НСБ под ръководството на Пламен Манолов е 32.937 млн. лв. Това е над половината (55.8%) от всички натрупани минуси на дружеството от 2007 г. до края на 2025 г., а те са точно 59.040 млн. лв.

Според годишните финансови отчети (ГФО) загубите на НСБ за годините, в които Манолов е бил оперативен шеф, са:

2015 г. - 4.821 млн. лв.;

2016 г. - 4.328 млн. лв.;

2017 г. - 4.095 млн. лв.;

2018 г. - 3.964 млн. лв.;

2019 г. - 3.269 млн. лв.;

2020 г. - 2.934 млн. лв.;

2021 г. - 3.448 млн. лв.;

2024 т. - 3.080 млн. лв.;

2025 г. - 2.998 млн. лв.;

Общо - 32.937 млн. лв.

Заб. Не са включени 2014-а (7.282 млн. лв. загуба), когато Манолов е начело само в последните два месеца, и 2022-ра (2.441 млн. лв. загуба), когато е изп. директор до 17 март. Данните за 2025-а са от скорошен отговор на Димитър Илиев на въпрос на депутата от ПП-ДБ Джипо Джипов, тъй като още не е публикуван ГФО.

По подобни чисто финансови причини е учудващо и че министърът остави на постовете им Йордан Йовчев и Сашко Везенков. Първият е в УС на НСБ от август 2022 г. и това го прави солидарно отговорен за натрупаните над 10 млн. лв. загуби до края на 2025-а, дори и да се абстрахираме от факта, че бившият гимнастик се хвърли в политиката и е кандидат-депутат на Румен Радев.

Везенков - бивш баскетболен национал и баща на звездата Александър Везенков, бе вкаран в "Сердика спортни имоти" на 15 януари 2025 г., буквално в последния работен ден на служебния спортен министър Георги Глушков. Сега Илиев уволни оперативната шефка Александра Левянска и третия член на Съвета на директорите - Димитър Главинов, но явно смята, че Везенков не носи вина за рекордната годишна загуба в историята на дружеството - 3.741 млн. лв., за 2025 г.

"Сега" попита миналия четвъртък (9 април) спортния министър Димитър Илиев за мотивите му Манолов, Йовчев и Везенков да запазят постовете си. До края на тази работна седмица (17 април) той не отговори.