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"Левски" започва в Европа срещу босненци, а ЦСКА - срещу северноирландци

"Сините" ще са домакини в реванша срещу "Борац" (Баня Лука), а носителят на Купата ще гостува на "Дери Сити" във втория мач

16 Юни 2026Обновена
Жребият на "Левски" за първата пресявка от квалификациите за Шампионската лига.
Левски
Жребият на "Левски" за първата пресявка от квалификациите за Шампионската лига.

Един от най-популярните босненски клубове - "Борац" (Баня Лука), ще бъде първият съперник на "Левски" в квалификациите за Шампионската лига. Това определи тегленият днес жребий. "Сините" ще гостуват в първия мач на 7 или 8 юли и ще са домакини в реванша на 14 или 15 юли. Точните дати и часове на мачовете трябва да станат ясни най-късно до 19 юни.

"Борац" е отбор от Република Сръбска в Босна и Херцеговина. През сезон 2024/25 тимът стигна до 1/8-финалите в Лига на конференцията. През миналия сезон отборът отпадна още в I квалификационен кръг в същия турнир след загуба с 1:4 у дома от андорския "Санта Колома" и недостатъчна победа с 2:0 навън в реванша. След това обаче спечели шампионата на Босна и Херцеговина и така придоби правото да участва в пресявките на най-авторитетния клубен турнир в Европа. Звездата на тима е бившият халф на "Борусия" (Дортмунд) и "Кьолн" Милош Йоич (34 г.).

При евентуален успех в първия кръг "Левски" ще продължи във втората пресявка, като ще научи евентуалния си съперник утре. При загуба от "Борац", българският шампион продължава в квалификациите на Лигата на конференцията.

В Босна и Херцеговина не приеха добре жребия. "Можем да кажем, че играчите на "Борац" определено нямаха късмет при жребия", пише "Ослобождение". "Спортспорт" добавя: "По-зле не можеше да бъде!". а "Репрезентация" твърди: "Борац" получи най-трудния възможен противник в първия предварителен кръг."

 

ЦСКА ИМА ПРИЕМЛИВ ЖРЕБИЙ В ЛИГА ЕВРОПА

Днес стана ясен и съперникът на ЦСКА в I квалификационен кръг на Лига Европа. Това е северноирландския "Дери Сити", който участва в първенството на Ирландия. В първата среща на 9 юли "червените" са домакини, а реваншът е на 16 юли. Жребият е доста приемлив за ЦСКА, тъй като другите възможни съперници бяха сръбският "Войводина", румънският "Университатя" (Клуж), словашкият "Жилина", словенският "Алуминий" и исландският "Вестри".

Ако ЦСКА спечели, ще продължи към втори кръг на Лига Европа, като ще научи евентуалния си съперник там още утре. Ако тимът, воден от Христо Янев, не се справи с "Дери Сити", ще продължи участие в Лига на конференцията.

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