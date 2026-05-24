Спортът по телевизията - 26 май

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, плейаут, реванш, "Гройтер Фюрт" - "Рот-Вайс" (Есен)
Евроспорт 2
12:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Адам Уолтън - Даниил Медведев
14:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Лаура Зигемунд - Наоми Осака
16:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Анна Калинская - Лоис Боасон
18:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Феликс Оже-Алиасим - Даниел Алтмайер
Макс спорт 1
13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Унгария - Латвия
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Словакия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Канада
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Коко Гоф - Тейлър Таунсенд
21:15 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Яник Синер - Клеман Табюр
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Уникаха"
Диема спорт 2
21:45 Футбол: плейоф за място в Лига 1, първи мач: "Сент Етиен" - "Ница"
Диема спорт
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Валенсия"