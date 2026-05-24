Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 26 май

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, плейаут, реванш, "Гройтер Фюрт" - "Рот-Вайс" (Есен)

Евроспорт 2

12:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Адам Уолтън - Даниил Медведев
14:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Лаура Зигемунд - Наоми Осака
16:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Анна Калинская - Лоис Боасон
18:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Феликс Оже-Алиасим - Даниел Алтмайер

Макс спорт 1

13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Унгария - Латвия
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Словакия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Канада

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Коко Гоф - Тейлър Таунсенд
21:15 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Яник Синер - Клеман Табюр

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Уникаха"

Диема спорт 2

21:45 Футбол: плейоф за място в Лига 1, първи мач: "Сент Етиен" - "Ница"

Диема спорт

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Валенсия"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 май)
24 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 май)
18 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 май)
11 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 май)
04 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)
27 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)
20 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)
13 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)
06 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)
30 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)
23 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса