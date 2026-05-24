"Тотнъм" успя да се задържи в Премиър лийг в кръга на сбогуванията

"Уест Хем" бе губещият в инфарктната развръзка на сезона

Днес, 20:22
Португалецът Жоао Палиня (№6) е в прегръдките на всички в "Тотнъм" след гола си, с който осигури победата над "Евертън" и оставането на "шпорите" в Премиър лийг.
"Тотнъм" успя да спре срамното си пропадане в самия край на един от най-трудните си сезони. "Шпорите" постигнаха безценна победа с 1:0 в домакинството срещу "Евертън" в XXXVIII кръг, последен за сезона в Премиър лийг. Единственото попадение вкара португалецът Жоао Палиня в 43-ата минута и до края крехкият аванс бе удържан, което означаваше 41 точки финален актив. Това дава възможност на новия мениджър Роберто де Дзерби да направи по-силен отбор за следващата кампания.

Губещ на финала на сезона се оказа "Уест Хем", който изпадна, въпреки домакинския успех с 3:0 над "Лийдс". "Чуковете" се надяваха до последно на грешка на "Тотнъм", но останаха разочаровани и техните 39 точки се оказаха недостатъчни. Другите изпадащи вече бяха определени в предишните кръгове - "Бърнли" (22 т.) и "Уулвърхемптън" (20).

Кръгът бе белязан от прощални мачове за емблематични имена за Премиър лийг. Мениджърът Хосеп Гуардиола и халфът Бернардо Силва се сбогуваха с "Манчестър Сити", но за съжаление за тях - със загуба. "Гражданите" отстъпиха с 1:2 в домакинството срещу новия носител на трофея в Лига Европа "Астън Вила". Антоан Семеньо откри в 23-ата минута, но бирмингамци обърнаха с два гола на Оли Уоткинс (47, 61). Така "Сити" завърши на второ място със 78 т., на 7 точки след шампиона "Арсенал", който би с 2:1 навън "Кристъл Палас" в последния си мач за сезона. "Астън Вила" пък финишира на четвърто място с 65 т., на 6 т. след третия - "Манчестър Юнайтед", който разби с 3:0 навън "Брайтън" с голове на Патрик Доргу, Брайън Мбемо и Бруно Фернандеш. Въпреки тази загуба "чайките" запазиха осмото място и ще играят в Лигата на конференцията през следващия сезон.

За Лига Европа се класират шестият ("Борнемут") и седмият ("Съндърланд").

Препълненият стадион "Анфийлд" пък изпрати още една голяма фигура - Мохамед Салах. Египтянинът не успя да вкара гол в последния си мач за "Ливърпул", но пък подаде за попадението на Къртис Джоунс в 58-ата минута. След 6 минути Кевид Шаде изравни за "Бренфорд" и така мачът завърши 1:1. Двубоят бе прощален за още една важна фигура за домакините - Анди Робъртсън. "Ливърпул" все пак запази петата си позиция с 60 точки и изпълни поне целта си да се класира за Шампионската лига.

 

Мохамед Салах реагира емоционално при смяната си в мача срещу "Брентфорд", който бе неговият последен с екипа на "Ливърпул".
Мениджърът Хосеп Гуардиола (вдясно) прегръща Бернардо Силва, за когото това също бе последен мач в "Манчестър Сити".
Ключови думи:

Премиър лийг, Манчестър Сити, Хосеп Гуардиола, Тотнъм, Ливърпул, Мохамед Салах, Уест Хем

