"Ливърпул" уволни Арне Слот

ЕПА/БГНЕС За двата сезона начело на "Ливърпул" Арне Слот води тима в общо 113 мача и записа 66 победи, 19 равенства и 28 загуби (42-18-16 в Премиър лийг). Чисто статистически нидерландецът се нарежда сред водещите мениджъри на "червените" в историята на клуба с 58,4% спечелени двубои (55,3% в първенството на Англия).

Английският футболен гранд "Ливърпул" уволни треньора Арне Слот след само два сезона начело на тима. В дебютния си сезон в Премиър лийг 47-годишният нидерландец изведе "червените" до 20-ата им титла, но през втората му година на поста те едва се добраха до петото място в крайното класиране.

Според Би Би Си фаворит за наследник на Слот е наскоро напусналият мениджър на "Борнемут" Андони Ираола. От "Анфилд" вече са се свързали с испанеца, за да обсъдят предложението.

"Че това беше трудно решение за нас като клуб, се разбира от само себе си. Приносът на Арне за "Ливърпул" беше значителен, смислен и което е най-важно за феновете и за нас самите - успешен - написаха собствениците на клуба от "Фенуей Спортс Груп" (FSG) в официално изявление. - Нашата признателност за всичко, което е постигнал, не би могла да бъде по-голяма, особено след като резултатите бяха подсилени с работна етика, усърдие и ниво на експертиза, които допълнително подчертаха нашето мнение, че той е лидер в своята област."

— Liverpool FC (@LFC) 30 май 2026 г.

Въпреки че все пак се класира за Шампионската лига през следващия сезон, "Ливърпул" завърши с актив от едва 60 т. - най-ниския за клуба от 2015-2016 г., и на 25 т. зад шампиона "Арсенал". Решението за уволнението на Слот е взето съвместно от изп. директор на FSG Майкъл Едуардс и спортния директор на мърсисайдци Ричард Хюз.

"Заключението, до което стигнахме, се основава на убеждението, че траекторията на отбора може да се реши най-добре чрез промяна на посоката. Това не омаловажава работата, която Арне е свършил тук, нито уважението, което изпитваме към него. По-скоро е показателно за необходимостта от различен подход. Арне си тръгва с нашата благодарност, с титла от Висшата лига на името си и със знанието, че той и семейството му винаги ще бъдат добре дошли обратно на "Анфилд", се казва още в съобщението на FSG.

Очаква се и щабът на Слот също да напусне, въпреки че все още няма съобщение от клуба относно неговите помощници.