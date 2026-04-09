Яри Литманен се върна към футбола на 55 години

Славният финландец играе за отбор на друг бивш футболист на "Ливърпул"

Днес, 13:25
Яри Литманен по време на приятелски мач през 2017 г.
Уикипедия
Яри Литманен по време на приятелски мач през 2017 г.

Най-великият футболист в историята на финландския футбол - Яри Литманен, се върна на терена на 55-годишна възраст. Бившият играч на "Аякс", "Барселона" и "Ливърпул" подписа договор с третия отбор на талинския "Калев" за новия сезон и ще играе там със синовете си Бруно и Каро.

Завръщането на славния играч идва 15 години, след като сложи край на кариерата си. Изборът му сега не е случаен. Откакто се отказа от футбола, Литманен живее със семейството си в Талин и пътува до Хелзинки заради работата си като телевизионен коментатор.

През октомври 2025 г. той игра пробно половин час за младежкия отбор на "Калев", а сега подписа договор за един сезон. "В един момент те имаха недостиг на кадри в състава и докато си тренирах сам на игрището, треньорът им ме попита: "Можете ли да тренирате с нас, за да имаме още един играч?" Помислих си: "Защо не?" Тренирах с тях, получих картотека и след това изиграх последните 30 минути от един мач със синовете си, които тогава бяха на 17 и 19 години. Беше невероятно да играя с тях. Другите млади момчета не знаеха нищо за мен. За разлика от родителите си - те бяха тези, които искаха да си правят селфита след мача с мен", разказва Литманен.

И сега той е решил завръщането му да е пълно. А защо точно "Калев"? Пак не е случайно - президент на клуба е Рагнар Клаван, също бивш играч на "Ливърпул". Впрочем, самият Клаван също се върна в игра през март т.г., на 40-годишна възраст, и се включи за тима до 21 г. на собствения си клуб.

А завръщането на Яри Литманен в игра е много важно за финландеца и по друга причина. Той изкара тежко заболяване от коронавирус и нямаше възможност да спортува близо 4 години. През това време той е обхванат от страх, че повече няма да може да практикува любимата си игра.

"Всичко започна през март 2020 г. и последствията бяха години наред. Нямах енергия да правя каквото и да било - не можех да спя добре, не можех да ходя нормално. Най-трудният период бяха първите три или четири седмици. След това, в продължение на три или четири месеца, можех да ходя само по около 10 минути, след което бях напълно изтощен. Тогава страдах много. Нещата постепенно се подобриха, но не можех да играя футбол четири години. Мачът на ветераните на "Ливърпул" и "Аякс" през 2024 г., в който играх и за двата отбора, беше първият ми след завръщането. Беше наистина важно за психичното ми здраве да се върна на терена и да играя футбол", разказва Литманен.

Е, сега след подписването на договора с "Калев" би трябвало да има достатъчно игрова практика...

