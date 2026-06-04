"Ливърпул" заложи на испанец за мениджър

ЕПА/БГНЕС Андони Ираола направи фурор в "Борнемут" и сега очакванията са да продължи успешната си работа и в "Ливърпул".

"Ливърпул" бързо намери заместник на освободения в събота мениджър Арне Слот. Това е испанецът Андони Ираола, който днес подписа договор за два сезона с "червените" от Мърсисайд.

43-годишният специалист впечатли с работата си в "Борнемут", където бе мениджър от юни 2023 г. През изминалата кампания той записа най-успешния сезон в историята на "Борнемут" в Премиър лийг, извеждайки тима до шесто място в крайното класиране (б.ред. - само на три точки след "Ливърпул"), съответно и до квота за Лига Европа.

Интерес към Ираола имаше още от "Милан" и "Кристъл Палас". Голямо влияние за избора на специалиста обаче е оказал спортният директор на "Ливърпул" Ричард Хюз, който заемаше същата позиция в "Борнемут", когато там бе привлечен Ираола.

"Наистина съм развълнуван, защото знаете, че "Ливърпул" е голям клуб, огромен клуб, един от най-големите в света. Не са ви необходими много неща, за да бъдете спечелени от "Ливърпул". Този клуб ми дава шанс да тренирам топ играчи, а топ играчите дават шанс да се бориш за титли. Да печелиш титли. Очевидно е, че когато пристигнеш на някое място, не можеш да обещаеш всичко. Но разбирам къде идвам и какво се очаква от мен. Готов съм за предизвикателството", заяви Андони Ираола след новината за назначението си.

А очакванията към него са наистина големи след разочароващия изминал сезон на "Ливърпул" под ръководството на Слот, в който най-големият позитив бе, че отборът все пак се пребори за петото място и за квота за Шампионската лига.

Испанецът е бил треньор също на испанските "Мирандес" и "Райо Валекано", както и на кипърския АЕК (Ларнака).