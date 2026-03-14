Италианец стана вторият най-млад победител във Формула 1

ЕПА/БГНЕС С изключение на началните две обиколки, Андреа Кими Антонели проведе собствено състезание на пистата в Шанхай, устремен към първата си победа във Формула 1.

Италианският пилот на "Мерцедес" Андреа Кими Антонели спечели състезанието за "Гран при" на Китай и се превърна във втория най-млад победител в историята на Формула 1. 19-годишният талант от Болоня потегли от полпозишън на пистата в Шанхай и изпусна лидерството за кратко единствено в самото начало на надпреварата, когато беше задминат на старта от двата болида на "Ферари".

Още преди края на втората обиколка обаче Кими отново беше начело на колоната, след като първо изпревари Шарл Льоклер, а после и Люис Хамилтън. До края младокът демонстрира железни нерви, издържа на напрежението дори в ситуация с кола за сигурност на трасето и напълно заслужено стигна до първата си победа в най-комерсиалния моторен спорт.

На финала Антонели пристигна с аванс от 5,5 сек. пред съотборника си при "сребърните стрели" Джордж Ръсел. Британецът загуби много време зад пилотите на "черните кончета" след рестарта на състезанието и това му коства възможността да се бори за първото място.

Трети завърши 7-кратният световен шампион Хамилтън, за когото това е първи подиум като пилот на "Ферари". Четвърти се нареди Льоклер, а в Топ 5 влезе и Оливър Беърман с "Хаас". Останалите позиции в зоната на точките последователно попълниха Пиер Гасли ("Алпин"), Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс"), Исак Хаджар ("Ред Бул"), Карлос Сайнц-младши ("Уилямс") и Франко Колапинто ("Алпин").

С успеха си Антонели стана едва вторият тийнейджър, печелил "Гран при". Рекордьор за най-млад победител в световния шампионат на F1 остава Макс Верстапен, който триумфира за първи път на 18 г. в Испания през 2016 г. Следващият във вечната класация е Себастиан Фетел, чиято първа победа дойде на 21-годишна възраст в Италия през 2008 г.

Също така Антонели е първият италианец, стъпил на най-високото стъпало във Формула 1, от две десетилетия. Последният представител на страната, триумфирал в "Гран при", беше Джанкарло Фисикела през 2006 г. с кола на "Рено" на пистата "Сепанг" в Малайзия. Любопитното е, че по това време Андреа все още не е бил роден - онова състезание се провежда на 19 март, а той се появява на бял свят на 25 август същата година.

В генералното класиране след първите два старта от сезон 2026 начело е Джордж Ръсел с 51 т., следван от Кими Антонели с 47. Трети и четвърти са Шарл Льоклер с 34 т. и Люис Хамилтън с 33 т.

Следващият кръг е на 29 март в Япония, след което Формула 1 ще излезе в принудителна 5-седмична ваканция. Заради войната в Иран бяха отменени и двете състезания в Близкия изток - в Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април). Затова след "Сузука" шампионатът ще продължи чак на 3 май в Маями.