Спортът по телевизията - 31 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Евроспорт 1

12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах
13:50 Ски скокове (жени): СК в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца, квалификация

Макс спорт 3

18:00 Футбол: Купа на Африка, Судан - Буркина Фасо
21:00 Футбол: Купа на Африка, Мозамбик - Камерун

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, Екваториална Гвинея - Алжир
21:00 Футбол: Купа на Африка, Габон - Кот д'Ивоар

 

