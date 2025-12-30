Спортът по телевизията - 31 декември

Диема спорт 2
03:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Евроспорт 1
12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах
13:50 Ски скокове (жени): СК в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца, квалификация
Макс спорт 3
18:00 Футбол: Купа на Африка, Судан - Буркина Фасо
21:00 Футбол: Купа на Африка, Мозамбик - Камерун
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Купа на Африка, Екваториална Гвинея - Алжир
21:00 Футбол: Купа на Африка, Габон - Кот д'Ивоар