Спортът по телевизията - 12 януари

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Адриан Манарино - Елиът Спицири

02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Дженсън Бруксби - Джеймс Уот

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Камерън Нори - Юго Гастон

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Емилио Нава - Себастиан Баес

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Насър"

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 4

03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Ню Инлганд Пейтриътс" - "Лос Анджелис Чарджърс"

22:10 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Пари Сен Жермен" - "Париж"

Макс спорт 2

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Райли Опелка - Алексей Попирин

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Миомир Кецманович - Валентин Вашеро

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Юго Умбер - Терънс Атман

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Танаси Кокинакис - Себастиан Корда

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Миньор" (Перник)

22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Селта"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Марк Уилямс - Марк Алън

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Джао Синтун - Гари Уилсън

Диема спорт

18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Саудитска Арабия - Виетнам

Нова спорт

18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Йордания - Киргизстан

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Сарагоса"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Каляри"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Кремонезе"

Диема спорт 2

20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за 1/16-финалите

21:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Ливърпул" - "Барнзли"