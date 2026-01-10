Медия без
Спортът по телевизията - 12 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Адриан Манарино - Елиът Спицири
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Дженсън Бруксби - Джеймс Уот
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Камерън Нори - Юго Гастон
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Емилио Нава - Себастиан Баес
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Насър"

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 4

03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Ню Инлганд Пейтриътс" - "Лос Анджелис Чарджърс"
22:10 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Пари Сен Жермен" - "Париж"

Макс спорт 2

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Райли Опелка - Алексей Попирин
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Миомир Кецманович - Валентин Вашеро
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Юго Умбер - Терънс Атман
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Танаси Кокинакис - Себастиан Корда
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Миньор" (Перник)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Селта"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Марк Уилямс - Марк Алън
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Джао Синтун - Гари Уилсън

Диема спорт

18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Саудитска Арабия - Виетнам

Нова спорт

18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Йордания - Киргизстан
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Сарагоса"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Каляри"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Кремонезе"

Диема спорт 2

20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за 1/16-финалите
21:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Ливърпул" - "Барнзли"

 

