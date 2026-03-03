Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 4 март

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Рилски спортист"
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/4-финал, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Барселона" (Гуякил) - "Ботафого"
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Бешикташ" - "Ризеспор"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/2-финал, реванш, "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Сан Антонио Спърс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Сеул" - "Висел Кобе"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Челси"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 6 км спринт (девойки до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (девойки до 21 г.)

Нова спорт

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, "Гамба Осака" - "Рачабури" 
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Джохор Дарул Такзим" - "Санфрече Хирошима"
21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нотингам"

Евроспорт 1

12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг
15:30 Колоездене (мъже): Трофей на Лайгуеля

Диема спорт

16:00 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Арда"
18:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Ботев" (Враца)
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Манчестър Юнайтед"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Кнак" (Руселаре)
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Лацио" - "Аталанта"

Макс спорт 1

19:30 Футбол: Купа на Турция, "Газиантеп" - "Фенербахче"

Ринг

21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/2-финал, АЗ "Алкмаар" - "Телстар"
23:00 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Селтик" (II полувреме)

Диема спорт 2

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Арсенал"

Макс спорт 1

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?