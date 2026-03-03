Спортът по телевизията - 4 март

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Рилски спортист"

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/4-финал, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Барселона" (Гуякил) - "Ботафого"

19:30 Футбол: Купа на Турция, "Бешикташ" - "Ризеспор"

22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/2-финал, реванш, "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Сан Антонио Спърс"

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Сеул" - "Висел Кобе"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Челси"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 6 км спринт (девойки до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (девойки до 21 г.)

Нова спорт

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, "Гамба Осака" - "Рачабури"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Джохор Дарул Такзим" - "Санфрече Хирошима"

21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нотингам"

Евроспорт 1

12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг

15:30 Колоездене (мъже): Трофей на Лайгуеля

Диема спорт

16:00 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Арда"

18:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Ботев" (Враца)

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Манчестър Юнайтед"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Кнак" (Руселаре)

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Лацио" - "Аталанта"

Макс спорт 1

19:30 Футбол: Купа на Турция, "Газиантеп" - "Фенербахче"

Ринг

21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/2-финал, АЗ "Алкмаар" - "Телстар"

23:00 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Селтик" (II полувреме)

Диема спорт 2

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Арсенал"

Макс спорт 1

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс