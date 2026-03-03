Спортът по телевизията - 4 март

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Рилски спортист"
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/4-финал, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"
Макс спорт 4
02:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Барселона" (Гуякил) - "Ботафого"
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Бешикташ" - "Ризеспор"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/2-финал, реванш, "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Сан Антонио Спърс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Сеул" - "Висел Кобе"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Челси"
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 6 км спринт (девойки до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (девойки до 21 г.)
Нова спорт
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, "Гамба Осака" - "Рачабури"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Джохор Дарул Такзим" - "Санфрече Хирошима"
21:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Нотингам"
Евроспорт 1
12:00 Ски алпинизъм: ЕП в Шахдаг
15:30 Колоездене (мъже): Трофей на Лайгуеля
Диема спорт
16:00 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Арда"
18:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Ботев" (Враца)
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Манчестър Юнайтед"
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Кнак" (Руселаре)
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Лацио" - "Аталанта"
Макс спорт 1
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Газиантеп" - "Фенербахче"
Ринг
21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/2-финал, АЗ "Алкмаар" - "Телстар"
23:00 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Селтик" (II полувреме)
Диема спорт 2
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Арсенал"
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
06:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс