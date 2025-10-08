Най-скъпият играч в първенството ни струва €4.5 млн.

СПОРТАЛ Нападателят на "Лудогорец" Бърнард Текпетей (вдясно) е най-високо оцененият футболист в Първа лига, а защитникът на "Левски" Майкон (вляво) е добавил най-много към цената си - 2 млн. евро.

Ганаецът Бърнард Текпетей е най-високо оцененият футболист в Първа лига. Това показва информацията на портала за база данни на футболисти по света Transfermarkt.

След приключване на летния трансферен период и окончателното окомплектоване на съставите в първенството ни стана ясно, че най-скъп е именно нападателят на "Лудогорец" - 4.5 млн. евро. Всъщност четирима от петимата най-скъпи играчи в Първа лига са от "Лудогорец". Следващите по стойност след Текпетей са бразилското крило Кайо Видал (€4 млн.), шведският защитник Едвин Куртулуш (€3.5 млн.) и бразилският нападател Ерик Маркус (€3.5 млн.).

На пето място е футболистът на "Левски" Марин Петков (€3.5 млн.). Националът е и най-скъпият български футболист в шампионата. Следващият е чак на 13-о място по стойност - капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков, оценен на 2 млн. евро.

Въпреки че е на първа позиция, Текпетей е и играчът, който е регистрирал най-голям спад в стойността си от началото на годината - 1 млн. евро надолу. Това се дължи на продължителното лечение на контузия (над 7 месеца), заради което се върна в игра в началото на април.

Марин Петков от своя страна е и българинът с най-голям ръст на цената от януари насам - забележителните 1.5 млн. евро. Но най-големият скок в цената в Първа лига не е неговият, а на съотборника му Майкон. След добрите си изяви с "Левски" в европейските клубни турнири, левият лек, струващ сега 2.5 млн. евро, е увеличил стойността си с 2 млн., или 400%!

Правят впечатление още поскъпването на Ерик Маркус - с 1.5 млн. евро до настоящите 3.5 млн., а също и на централните защитници на "Левски" Кристиан Макун (с 1.3 млн. евро нагоре до 2.5 млн.) и Кристиан Димитров (с 1 млн. евро нагоре до 2 млн.).