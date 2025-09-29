ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

30 септември (вторник)
"Ботев" (Пд) - "Левски" 0:1
(Сангаре 75)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
10
|
7
|
2
|
1
|
16:5
|
23
|
2. "ЦСКА 1948"
|
10
|
7
|
1
|
2
|
18:9
|
22
|
3. "Лудогорец"
|
9
|
6
|
3
|
0
|
17:3
|
21
|
4. "Локо" (Пд)
|
10
|
5
|
4
|
1
|
10:9
|
19
|
5. "Черно море"
|
10
|
5
|
4
|
1
|
15:6
|
19
|
6. "Ботев" (Вр)
|
10
|
3
|
5
|
2
|
9:7
|
14
|
7. "Берое"
|
9
|
3
|
4
|
2
|
10:11
|
13
|
8. "Локо 1929" (Сф)
|
10
|
2
|
6
|
2
|
10:8
|
12
|
9. "Спартак 1918" (Вн)
|
10
|
2
|
5
|
3
|
11:11
|
11
|
10. "Монтана"
|
10
|
3
|
2
|
5
|
7:16
|
11
|
11. "Арда"
|
10
|
2
|
3
|
5
|
9:12
|
9
|
12. ЦСКА
|
10
|
1
|
6
|
3
|
9:10
|
9
|
13. "Ботев" (Пд)
|
10
|
2
|
1
|
7
|
9:17
|
7
|
14. "Добруджа"
|
10
|
2
|
1
|
7
|
8:15
|
7
|
15. "Септември"
|
10
|
2
|
1
|
7
|
10:22
|
7
|
16. "Славия"
|
10
|
1
|
4
|
5
|
10:17
|
7
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
6 гола: Алберто Салидо ("Берое");
5 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море");
4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд);
2 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов и Борислав Рупанов ("Левски"), Оливие Вердон, Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Живко Атанасов, Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Хуан Переа, Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).