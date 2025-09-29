Медия без
ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

Днес, 19:29

30 септември (вторник)

"Ботев" (Пд) - "Левски"  0:1
(Сангаре 75)

Ботев Пловдив - Левски 0:1 /репортаж/
Date: 30-09-2025 ,Watch the Game Highlights from Botev Plovdiv vs. Levski Sofia, 09/30/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Botev Plovdiv, TeamB: Levski Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
10
7
2
1
16:5
23
 2.  "ЦСКА 1948"
10
7
1
2
18:9
22
 3.  "Лудогорец"
9
6
3
0
17:3
21
 4.  "Локо" (Пд)
10
5
4
1
10:9
19
 5.  "Черно море"
10
5
4
1
15:6
19
 6.  "Ботев" (Вр)
10
3
5
2
9:7
14
 7.  "Берое"
9
3
4
2
10:11
13
 8.  "Локо 1929" (Сф)
10
2
6
2
10:8
12
 9.  "Спартак 1918" (Вн)
10
2
5
3
11:11
11
10. "Монтана"
10
3
2
5
7:16
11
11. "Арда"
10
2
3
5
9:12
9
12.  ЦСКА
10
1
6
3
9:10
9
13. "Ботев" (Пд)
10
2
1
7
9:17
7
14. "Добруджа"
10
2
1
7
8:15
7
15. "Септември"
10
2
1
7
10:22
7
16. "Славия"
10
1
4
5
10:17
7
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

7 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

6 гола: Алберто Салидо ("Берое");

5 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд);

2 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов и Борислав Рупанов ("Левски"), Оливие Вердон, Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Живко Атанасов, Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Хуан Переа, Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

