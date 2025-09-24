Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хитът в Първа лига се оказа с най-малко чужденци

В "Лудогорец" играчите са с най-висока стойност, но и с най-голяма средна възраст

Днес, 11:11
В състава на "Ботев" (Враца) има най-много българи, докато Илиан Илиев-младши (вляво) е един от малкото в тима на ЦСКА.
СПОРТАЛ
В състава на "Ботев" (Враца) има най-много българи, докато Илиан Илиев-младши (вляво) е един от малкото в тима на ЦСКА.

"Ботев" (Вр), който е може би най-приятната изненада в първенството от началото на сезона, е и отборът с най-малко чужденци в състава си. Това показва справка в портала за база данни на футболисти Tramsfermarkt.

Врачани, които през сезон 2024/25 се спасиха от изпадане в последния възможен момент, благодарение на победа с 1:0 над "Пирин" (Бл) в плейоф, сега започнаха новата кампания по много добър начин и са на седмо място след 9 кръга с 2 победи и 5 равенства. И това е постигнато с най-малкия брой чуждестранни играчи сред всички останали отбори в Първа лига. В състава на врачани в момента има 7 чужденци. Следват "Арда" с 8, столичните "Славия" и "Локомотив 1929" с по 9 и др.

На обратния полюс е шампионът "Лудогорец", който е с най-много картотекирани футболисти, които не са родени в България - 21. Съвсем близо е "ЦСКА 1948", където след грандиозната лятна селекция се събраха 20 чужденци. Остро критикуваният от мнозина за чуждестранната инвазия на играчи отбор на "Берое" е всъщност на трето място по този показател - 19.

Но пък "Берое" е изненадващо пръв в друго отношение - разполага с най-младия състав в Първа лига. Средната възраст на играчите в старозагорския тим е 22.8 г. По-нататък са варненският "Спартак 1918" (23.9 г.), "Септември" (24 г.) и др. Съставът с най-висока средна възраст е този на "Лудогорец" (27.2 г.), а със съвсем минимално изоставане следват "Арда" и "ЦСКА 1948" (по 27.1 г.), по-нататък с по 26.5 г. са "Черно море" и "Локомотив 1929" (Сф) и др.

Горните два показателя показват нагледно, че "Арда" и "Локомотив 1929" са разчитали в селекцията си най-вече на по-опитни български футболисти, а "Лудогорец" - също на по-възрастни играчи, но от чужбина.

Но пък и разградчани разполагат и с най-скъпия набор от футболисти. Техният състав е с най-висока обща стойност (48.85 млн. евро), според оценката на Tramsfermarkt, а и с най-висока средна стойност на играч (€1.74 млн.). На второ място е "Левски" и по двата критерия - 29.10 млн. обща стойност на отбора и 1.16 млн. средна стойност на футболист. Това са и двата тима в България, където средната стойност на един състезател е над 1 млн. евро. Иначе има още четири клуба, които могат могат да се похвалят с двуцифрена обща стойност на играчите - ЦСКА (€17.55 млн.), "ЦСКА 1948" (€14.93 млн.), "Арда" (€11.98 млн.) и пловдивският "Ботев" (€10.08 млн.).

Най-евтин е съставът на "Спартак 1918" (Вн) - 4.19 млн. евро обща стойност и 167 000 евро средна стойност на футболист.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, Transfermarkt

Още новини по темата

ПЪРВА ЛИГА, IX КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
22 Септ. 2025

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
22 Септ. 2025

Шеф на ЦСКА поиска оставката на треньора
18 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
18 Септ. 2025

"Лудогорец" и ЦСКА похарчиха €12 млн. за трансфери
17 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
15 Септ. 2025

Викове "Оставка!" съпътстваха измъчената първа победа на ЦСКА
13 Септ. 2025

От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона
02 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
31 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
25 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
18 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, II КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар