Хитът в Първа лига се оказа с най-малко чужденци

СПОРТАЛ В състава на "Ботев" (Враца) има най-много българи, докато Илиан Илиев-младши (вляво) е един от малкото в тима на ЦСКА.

"Ботев" (Вр), който е може би най-приятната изненада в първенството от началото на сезона, е и отборът с най-малко чужденци в състава си. Това показва справка в портала за база данни на футболисти Tramsfermarkt.

Врачани, които през сезон 2024/25 се спасиха от изпадане в последния възможен момент, благодарение на победа с 1:0 над "Пирин" (Бл) в плейоф, сега започнаха новата кампания по много добър начин и са на седмо място след 9 кръга с 2 победи и 5 равенства. И това е постигнато с най-малкия брой чуждестранни играчи сред всички останали отбори в Първа лига. В състава на врачани в момента има 7 чужденци. Следват "Арда" с 8, столичните "Славия" и "Локомотив 1929" с по 9 и др.

На обратния полюс е шампионът "Лудогорец", който е с най-много картотекирани футболисти, които не са родени в България - 21. Съвсем близо е "ЦСКА 1948", където след грандиозната лятна селекция се събраха 20 чужденци. Остро критикуваният от мнозина за чуждестранната инвазия на играчи отбор на "Берое" е всъщност на трето място по този показател - 19.

Но пък "Берое" е изненадващо пръв в друго отношение - разполага с най-младия състав в Първа лига. Средната възраст на играчите в старозагорския тим е 22.8 г. По-нататък са варненският "Спартак 1918" (23.9 г.), "Септември" (24 г.) и др. Съставът с най-висока средна възраст е този на "Лудогорец" (27.2 г.), а със съвсем минимално изоставане следват "Арда" и "ЦСКА 1948" (по 27.1 г.), по-нататък с по 26.5 г. са "Черно море" и "Локомотив 1929" (Сф) и др.

Горните два показателя показват нагледно, че "Арда" и "Локомотив 1929" са разчитали в селекцията си най-вече на по-опитни български футболисти, а "Лудогорец" - също на по-възрастни играчи, но от чужбина.

Но пък и разградчани разполагат и с най-скъпия набор от футболисти. Техният състав е с най-висока обща стойност (48.85 млн. евро), според оценката на Tramsfermarkt, а и с най-висока средна стойност на играч (€1.74 млн.). На второ място е "Левски" и по двата критерия - 29.10 млн. обща стойност на отбора и 1.16 млн. средна стойност на футболист. Това са и двата тима в България, където средната стойност на един състезател е над 1 млн. евро. Иначе има още четири клуба, които могат могат да се похвалят с двуцифрена обща стойност на играчите - ЦСКА (€17.55 млн.), "ЦСКА 1948" (€14.93 млн.), "Арда" (€11.98 млн.) и пловдивският "Ботев" (€10.08 млн.).

Най-евтин е съставът на "Спартак 1918" (Вн) - 4.19 млн. евро обща стойност и 167 000 евро средна стойност на футболист.