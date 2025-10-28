Медия без
Клубовете ни са продали български играчи за €38 млн. за 10 години

Това ни нарежда на 42-ро място в свето по приходи от трансфери на собствени футболисти

Днес, 07:02
Капитанът на националния отбор по футбол Кирил Десподов има значителен принос за общата сума от 38 млн. евро, платена за български играчи, тъй като неговите трансфери в "Каляри" и ПАОК са общо за около 7 млн.
Българските футболни клубове са получили 38 млн. евро от трансфери на собствени кадри през последните 10 години. Това сочи най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES).

В него са подредени 50 държави в света, чиито клубове са генерирали най-много приходи между 2016 и 2025 г. от международни трансфери на играчи, които са подготвени в съответната страна. Това включва и чуждестранни играчи, тренирали над 3 години в дадена държава, като за България такива случаи са изключително редки, така че въпросното проучване спокойно може да се отнесе само за трансфери на български футболисти.

На първо място по приходи е Франция с 3.976 млрд. евро, или средно почти 400 млн. евро годишно от трансфери на свои кадри. Традиционната люпилня на футболни таланти - Бразилия, е на второ място, но далеч назад по приходи (€2.604 млрд.). Следват Испания (€2.242 млрд.), Португалия (€1.987 млрд.) и др.

България е на 42-ро място със споменатите 38 млн. евро. В изследването няма конкретни данни за футболисти, но за изминалото десетилетие най-голям дял от тази сума е формирана от двата трансфера на Кирил Десподов от Първа лига в чужбина - от ЦСКА в "Каляри" на 30 януари 2019 г. за 4 млн. евро и от "Лудогорец" в ПАОК на 4 септември 2023 г. за 3 млн. евро. Или общо 7 млн. евро, според данните на "Трансфермаркт".

В Топ 3 за изминалото десетилетие са също така продажбите на Валентин Антов от ЦСКА на "Монца" на 1 юли 2022 г. за 3.9 млн. евро и на Филип Кръстев от "Славия" в "Ломел" на 1 юли 2020 г. за 2.3 млн. евро.

Прави впечатление, че основната част от тези 38 млн. евро (41.6%) е формирана от трансфери на играчи до 20-годишна възраст включително. Следващата най-търсена възрастова група български играчи е била от 21 до 23 години - 31.3%. По-нататък са футболистите от 24 до 26 години - 23.7%. Най-малко са били продавани или отдавани под наем наши футболисти на 27 години и нагоре - 3.4%.

