ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

24 октомври (петък)
"Монтана" - "Арда" 1:1
(Господинов 45-авт; Ив. Попов 7)
"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Пд) 3:2
(Стояновски 14, Коуто 50, 74-д; Цонов 42, Око-Флекс 68)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 20:00 ч.
(по Диема спорт)
25 октомври (събота)
"Ботев" (Вр) - "Септември" (Сф) 13:00 ч.
(по Диема спорт)
"Славия" - "Черно море" 15:30 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Добруджа" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
26 октомври (неделя)
ЦСКА - "Берое" 17:15 ч.
(по Диема спорт)
27 октомври (понеделник)
"ЦСКА 1948" - "Лудогорец" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
12
|
9
|
2
|
1
|
22:7
|
29
|
2. "ЦСКА 1948"
|
12
|
8
|
2
|
2
|
20:10
|
26
|
3. "Лудогорец"
|
11
|
6
|
5
|
0
|
18:4
|
23
|
4. "Локо" (Пд)
|
12
|
6
|
5
|
1
|
15:11
|
23
|
5. "Черно море"
|
12
|
6
|
4
|
2
|
19:10
|
22
|
6. "Спартак 1918" (Вн)
|
13
|
3
|
7
|
3
|
16:15
|
16
|
7. "Берое"
|
11
|
3
|
5
|
3
|
12:15
|
14
|
8. "Ботев" (Вр)
|
12
|
3
|
5
|
4
|
10:12
|
14
|
9. "Арда"
|
13
|
3
|
4
|
6
|
12:14
|
13
|
10. ЦСКА
|
12
|
2
|
7
|
3
|
10:10
|
13
|
11. "Монтана"
|
12
|
3
|
3
|
6
|
10:21
|
13
|
12. "Локо 1929" (Сф)
|
12
|
2
|
6
|
4
|
10:11
|
12
|
13. "Славия"
|
12
|
2
|
5
|
5
|
13:18
|
11
|
14. "Ботев" (Пд)
|
13
|
3
|
2
|
8
|
14:22
|
11
|
15. "Септември"
|
12
|
3
|
2
|
7
|
13:24
|
11
|
16. "Добруджа"
|
12
|
2
|
1
|
9
|
8:18
|
7
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
8 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември");
6 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");
5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");
4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Йоанис Питас (ЦСКА);
3 гола: Филип Еджике ("Монтана"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");
2 гола: Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов ("Левски"), Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Радослав Цонев, Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Лукас Риан, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Ивелин Попов, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана".