ПЪРВА ЛИГА, X КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

25 септември (четвъртък)
"Ботев" (Пд) - "ЦСКА 1948" 1:2
(Куатенг 60; Масиел 41, Диало 69)
26 септември (петък)
"Локомотив" (Пд) - "Левски" 20:00 ч.
(по Диема спорт)
27 септември (събота)
"Черно море" - "Септември"(Сф) 17:30 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 20:00 ч.
(по Диема спорт)
28 септември (неделя)
"Спартак 1918" (Вн) - "Славия" 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Ботев" (Вр) 17:30 ч.
(по Диема спорт)
"Лудогорец" - "Монтана" 20:00 ч.
(по Диема спорт)
29 септември (понеделник)
"Берое" - "Добруджа" 20:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "ЦСКА 1948"
|
10
|
7
|
1
|
2
|
18:9
|
22
|
2. "Левски"
|
8
|
6
|
2
|
0
|
15:4
|
20
|
3. "Лудогорец"
|
8
|
5
|
3
|
0
|
14:3
|
18
|
4. "Черно море"
|
9
|
5
|
3
|
1
|
14:5
|
18
|
5. "Локо" (Пд)
|
9
|
4
|
4
|
1
|
9:9
|
16
|
6. "Локо 1929" (Сф)
|
9
|
2
|
5
|
2
|
9:7
|
11
|
7. "Ботев" (Вр)
|
9
|
2
|
5
|
2
|
7:7
|
11
|
8. "Монтана"
|
9
|
3
|
2
|
4
|
7:13
|
11
|
9. "Спартак 1918" (Вн)
|
9
|
2
|
4
|
3
|
10:10
|
10
|
10. "Берое"
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9:11
|
10
|
11. "Арда"
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9:10
|
9
|
12. ЦСКА
|
9
|
1
|
5
|
3
|
8:9
|
8
|
13. "Добруджа"
|
9
|
2
|
1
|
6
|
8:14
|
7
|
14. "Ботев" (Пд)
|
9
|
2
|
1
|
6
|
9:16
|
7
|
15. "Славия"
|
9
|
1
|
3
|
5
|
9:16
|
6
|
16. "Септември"
|
9
|
2
|
0
|
7
|
9:21
|
6
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Алберто Салидо ("Берое");
4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров ("Черно море");
3 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
2 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).