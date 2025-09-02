Медия без
От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона

Клубовете пускат декларации, за да влияят психически на реферите, обяви шефът на футболните арбитри

Днес, 12:47
Председателят на Съдийската комисия към БФС Станислав Тодоров (втория от ляво на дясно) и част от останалите нейни членове признаха с видео материали най-грубите грешки от началото на сезона. Булфото
Три съществени грешки бяха признати днес от Съдийската комисия (СК) към БФС, която направи анализ на представянето на реферите от началото на сезона в Първа лига.

След двубоя от III кръг "Ботев" (Пд) - "Арда" (0:5) от пловдивския клуб излязоха с остра декларация срещу VAR рефера на мача Васимир Ел Хатиб, чийто права бяха спрени тогава. Но наказанието не е заради жалбата на "Ботев", а заради неправилно отменен гол на "Арда" в 36-ата мин. заради несъществуваща засада.

В мача от VII кръг "Септември" - "Локомотив 1929" (Сф) (1:0) пък главният съдия Стоян Арсов не е дал дузпа за символичните домакини. В същия кръг е допусната голяма грешка и на "Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд) (1:2). Тогава Тодор Павлов от пловдивския тим бе изгонен в 70-ата минута за втори жълт картон, показан от главния рефер Георги Гинчев. Във въпросната ситуация обаче Бернардо Коуто ("Спартак 1918") всъщност извършва нарушение срещу Павлов. В случая обаче VAR няма как да промени решението, защото не може да се използва в това положение.

Като цяло председателят на СК Станислав Тодоров изрази задоволство от представянето на реферите от началото на сезона. "Смятам, че съдиите се справят добре. Имаме си някои неточности, но това са нормални неща. Особено младите, имаме още две момчета, които вкарахме, на по 25 и 26 години. Тези момчета се справят много добре. Все по-често ще ги виждате на мачове с по-голямо значение", коментира той.

Тодоров каза също, че декларациите, които се пускат от клубове, най-вече свързани с наряди преди някой мач, са част от стратегията на отборите. "Декларациите целят да повлияят психически на съдията, да може в дадена ситуация да бъде отсъдена в полза на отбора. Но ние стоим зад всеки един съдия и целим да отсъжда това, което има. На мен лично не ми се отразяват психологически нападките. Футболният съюз има структури, които могат да вземат мерки спрямо този, който ги изказва. Казваме на съдиите да свирят това, което има. Това е и желанието на президента. Искаме да има равнопоставеност", обясни председателят на Съдийската комисия.

Той призова и за толерантност към жените в съдийските ранглисти (Християна Гутева - ръководещ за Първа и Втора лига, Павлета Рашкова - тъчрефер за Първа лига и Кристина Георгиева - ръководещ за Втора лига). "На момичетата им е малко трудно в Първа лига, защото разликата между женския и мъжкия футбол и между Първа и Втора лига е динамиката и скоростта. Трябва им малък период за психологическа нагласа и ще продължат да си ходят на мачове", каза Станислав Тодоров.

