Спортът по телевизията - 13 октомври

Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Фабиан Марожан - Лука Нарди
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Габриел Диало - Амир Омарханов
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Юго Бланше - Джеймс Дъкуърт
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", финал, Шон Мърфи - Марк Уилямс (I сесия)
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", финал, Шон Мърфи - Марк Уилямс (II сесия)
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Миомир Кецманович - Александър Мюлер
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Талон Грикспор - Джейкъб Фърнли
20:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Нашвил Предатърс"
Макс спорт 3
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Маркос Гирон - Матия Белучи
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Райли Опелка - Бенжамен Бонзи
20:30 Тенис (двойки мъже): ATP 250, Брюксел, Зизу Бергс/Маркос Гирон - Петр Ноуза/Патрик Рикл
Нова спорт
19:00 Футбол: контрола, Черна гора - Лихтенщайн
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словения - Швейцария
Макс спорт 4
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кордоба" - "Културал Леонеса"
Диема спорт
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Уелс - Белгия
Диема спорт 2
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Исландия - Франция
Диема спорт 3
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Северна Ирландия - Германия