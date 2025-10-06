Медия без
Спортът по телевизията - 13 октомври

Днес, 06:06

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Фабиан Марожан - Лука Нарди
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Габриел Диало - Амир Омарханов
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Юго Бланше - Джеймс Дъкуърт
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", финал, Шон Мърфи - Марк Уилямс (I сесия)
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", финал, Шон Мърфи - Марк Уилямс (II сесия)

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Миомир Кецманович - Александър Мюлер
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Талон Грикспор - Джейкъб Фърнли
20:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Нашвил Предатърс"

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Маркос Гирон - Матия Белучи
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Райли Опелка - Бенжамен Бонзи
20:30 Тенис (двойки мъже): ATP 250, Брюксел, Зизу Бергс/Маркос Гирон - Петр Ноуза/Патрик Рикл

Нова спорт

19:00 Футбол: контрола, Черна гора - Лихтенщайн
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словения - Швейцария

Макс спорт 4

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кордоба" - "Културал Леонеса"

Диема спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Уелс - Белгия

Диема спорт 2

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Исландия - Франция

Диема спорт 3

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Северна Ирландия - Германия

 

