Спортът по телевизията - 8 декември

Диема спорт 3
02:30 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за III кръг
21:30 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Бракли Таун" - "Бъртън Албиън"
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Добруджа"
17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Славия"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Торино" - "Милан"
Евроспорт 1
17:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Рука, бабуни
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Балкан"
Макс спорт 1
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Малага" - "Сарагоса"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Манчестър Юнайтед"