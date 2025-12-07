Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 8 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за III кръг
21:30 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Бракли Таун" - "Бъртън Албиън"

Диема спорт

15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Добруджа"
17:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Славия"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Торино" - "Милан"

Евроспорт 1

17:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Рука, бабуни

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Балкан"

Макс спорт 1

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Малага" - "Сарагоса"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Манчестър Юнайтед"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
06 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ