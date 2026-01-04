Медия без
Спортът по телевизията - 5 януари

Днес, 03:03

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Минесота Тимбъруулвс"
21:45 Футбол: Франция, Лига 2, "Монпелие" - "Дюнкерк"

Макс спорт 2

01:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Чехия - Норвегия, мач №1, Барбора Крейчикова - Малене Хелгьо
03:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Чехия - Норвегия, мач №2, Якуб Меншик - Каспер Рууд
05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Чехия - Норвегия, мач №3, Барбора Крейчикова/Якуб Меншик - Улрике Ейкери/Каспер Рууд
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Балкан"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Валентин Вашеро - Себастиан Корда
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Иржи Лехечка - Томаш Махач
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Алексей Попирин - Кентен Алис
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Райли Опелка - Дейн Суийни
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Даниил Медведев - Мартон Фучович

Евроспорт 1

15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца
17:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца, квалификация

Макс спорт 3

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Египет - Бенин
21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Нигерия - Мозамбик

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Уест Бромич"

 

